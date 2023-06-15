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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 108 ميجابيكسل .. إنفينيكس تعلن رسميا عن Infinix Note 30 5G 

هاتف إنفينيكس Infinix
هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 5G

أعلنت شركة Infinix إنفينيكس رسميا عن إطلاق هاتفها المميز Infinix Note 30 5G في الهند مع عدد من الميزات والإمكانات الفائقة أبرزها معالج جيد من شركة ميديا تيك، وبطارية كبيرة بالإضافة إلى كاميرا فائقة بدقة 108 ميجابيكسل.     

وجاء هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 5G بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.78  بوصة، بدقة 1080 بكسل، وبجودة+ FullHD بيكسل، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، مع مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية حماية NEG Glass Protection، بحسب Gizmochina. 

 

ويقدم هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 5G كاميرا خلفية ثلاثية ، الرئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، ومع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا تعمل الذكاء الاصطناعي AI وفلاش LED مزدوج ، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع ميزة الوضع الليلي التي تقدم جودة عالية للصور أثناء الإضاءة المنخفضة. 

 

ويحتوي هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 5Gعلى بطارية حوالى 5000 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع  بقدرة 45 واط، مع منفذ شحن من نوع  USB-C ، ومقبس للسماعة مقاس 3.5 مم، ونظام التشغيل نظام Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير XOS 13. 

ويعمل هاتف إنفينيكس Infinix Note 30 5G بمعالج من نوع  Dimensity 6080 SoC من شركة Mediatek ميديا تيك التايوانية، مع نواة Cortex-A76 كبيرة بتردد 2.4 جيجا هرتز  يدعم تقنية الجيل الخامس 5G  مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 سعة تبدأ من 128 جيجا بايت قابلة للتوسعة عبر بطاقة  بطاقة microSD ، وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت رام.

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