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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيرا .. الكشف عن هاتف من سامسونج انتظره الملايين

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S23 FE المنتظر

أفادت تقارير جديدة أن شركة الكورية ستطلق هاتفها المميز Galaxy S23 FE والذي يعد النسخة الأرخص لهاتف Galaxy S23 الرائد خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث من المقرر أن ينطلق في البداية لعدد من الأسواق المحدودة ثم إلى باقي الأسواق العالمية.

 

وبحسب تقرير من موقع Trusted Reviews فإن سامسونج ستطلق Galaxy S23 FE في الربع الثالث من العام ، لكن في أسواق مختارة فقط، إلا أن الشركة ستعمل على إصدار أوسع حتى الربع الرابع من العام، وقد يصل لبعض الأسواق في الربع الأول من العام القادم 2024. 

 

يدعي التقرير أيضًا أن هاتف سامسونج Galaxy S23 FE سيتم تشغيله بمعالج Exynos 2200  من تصنيع شركة سامسونج، وهو نفس المعالج الذي تم تشغيل به عدد من طرز هواتف Galaxy S22 التي تم إطلاقها في العام الماضي. 

 

من المتوقع أن يأتي هاتف سامسونج الشبابي القادم Galaxy S23 FE ، بشاشة قياس 6.57 بوصة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.، وطبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5.  

 

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على بطارية كبيرة بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل متصلة بكاميرا بعدسة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب 3x ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

 

 

 

 

 

 

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