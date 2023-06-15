عاجل| تحليق مكثف لطيران الجيش السوداني في سماء العاصمة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية أخبار عاجلة توضح أن هناك تحليقاً مكثفًا لطيران الجيش السوداني في سماء العاصمة، وقوات الجيش تواصل عمليات مُداهمة وتتبع الدعم السريع، وأن الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية.. واستمرار عمليات النزوح.



وكشف مراسل القناة أن هناك ارتفاعًا كبيرًا بأعداد الضحايا والمصابين جراء المواجهات، وأن الجيش السوداني يسيطر على ولاية كردفان والمواقع الحيوية، والجيش ينجح في القضاء على كثير من ارتكازات الدعم السريع، والجيش كبّد الدعم السريع خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، الجيش يقضي بنسبة كبيرة على ارتكازات المسلحين بالخرطوم.

