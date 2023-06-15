كامل الوزير:إجمالي الطاقة بميناء الإسكندرية15 مليون طن بضائع سنويا

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل: إن تطوير المحطة متعددة الأغراض اكتمل وأصبح لدينا ساحات رئيسية لمحطات الحاويات بطول 1900 متر بالإضافة إلى ساحات للبضائع العامة والسيارات بطول 630 مترا.

أضاف خلال مؤتمر افتتاح محطة “تحيا مصر” بوادي الملوك بميناء الإسكندرية؛ إن المنطقة الفنية والادارية والتي تضم المنطقة الإدارية والفنيه وغرف التحكم والورش والبوابات الذكيه والمباني الإدارية ثم ساحه البحر المشترك مشيرا إلى أن قدرة المحطه حاليا 1.5 مليون حاوية واثنين مليون طن بضائع وألف سيارة و إجمالي الطاقة لدينا من 12 ل 15 مليون طن بضائع سنويا.