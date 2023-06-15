بـ7.2 مليار جنيه.. إشادة برلمانية بافتتاح الرئيس لـ محطة تحيا مصر بالإسكندرية.. نقطة تحول في النقل البحري

نائب: محطة تحيا مصر أكبر مشروع تطوير تشهده الموانئ المصرية

برلماني : افتتاح محطة "تحيا مصر" بالإسكندرية وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي

برلماني : تطوير الموانئ أصبح ضرورة للاستفادة من موقع مصر المتميز

أشاد عدد من نواب البرلمان بافتتاح الرئيس السيسي محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية اليوم الخميس، مؤكدين أنها بمثابة نقلة نوعية ستجعل مصر مركزا تجاريا لوجستيا على مستوى العالم.

بداية،أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأعمال التطوير في الميناء، إضافة إلى مراسم رفع علم مصر على السفينة وادي الملوك" .

كما أثنى النائب علاء عابد على إهتمام الرئيس بضرورة شرح تطور الأوضاع يتطلب المرور على مختلف المراحل وتأكيد الرئيس السيسي ، على أن مصر حريصة على الاستفادة من موقعها الجغرافي، الذي يقع على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية، يستوعب ما بين 12% إلى 13% من إجمالي تلك التجارة ، وتنويه الرئيس أن الميناء لم يشهد تطويرًا منذ 25 عامًا، قائلًا: «كان قاعد سنوات طويلة بتفرج على ده وساكت، مقصدش إني أتهم أي أحد لا والله، لكن لما جات الفرصة بنعملها، والكلام ده اتعمل هنا وجرجوب على البحر المتوسط وأبو قير.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن تأكيد الرئيس السيسي ، في كلمته اليوم خلال افتتاح محطة تحيا مصر، على أن مصر حريصة على الاستفادة من موقعها الجغرافي ، يعكس مدي إدراك ومعرفة الرئيس السيسي بكل التفاصيل وحرصة الدائم أن تكون هناك نقلة نوعية في كافة المجالات وبخاصة الموانئ المصرية التى حرص الرئيس على تطويرها ووضع خطة ورؤية جديدة لها.

وثمن النائب علاء عابد علي دور الفريق كامل الوزير وزير النقل ، والذي، أكد خلال افتتاح المحطة اليوم ، ان الوزارة قامت بتنفيذ مجموعة من الأهداف الإستراتيجية كان من أهم محاورها خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج وبين الموانئ البحرية التي تستورد منها مستلزمات الإنتاج، ومن أهم تلك الممرات ممر السخنة الإسكندرية اللوجيستي، الذى يبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر.

واضاف النائب علاء عابد ، أن المحطة متعددة الأغراض" والتي أطلق عليها اسم "تحيا مصر"، دخلت الخدمة بميناء الإسكندرية؛ حيث تعتبر بمثابة أكبر مشروع تطوير يشهده الميناء منذ إنشائه بتكلفة بلغت 7.2 مليار جنيه، لتضعها بين مصاف الموانئ العالمية وتجعل من مصر مركزا لوجستيا في التجارة العالمية.

وأكد رئيس لجنة النقل، ان محطة تحيا مصر هي المشروع الأكبر والأهم التي تشهده الموانئ المصرية بشكل عام وميناء الإسكندرية بشكل خاص؛ حيث سترفع المحطة من تصنيف الميناء عالميا و ستحول مصر إلى مركز تجارة عالمي.

كما أوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، ان المحطة يجرى تنفيذها على الأرصفة 65-66 لتنقل الميناء الذي تمر من خلاله نحو 60 % من حجم تجارة مصر إلى جميع الموانئ العالمية والمتطورة.

في سياق متصل، قال النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة "تحيا مصر" مُتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، يعد أحد أهم مشروعات النقل البحري في مصر، والتي تساهم في وضع مصر في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي الحديث، نظرًا لكونها محطة لوجستية ذكية خضراء تعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع سواء حاويات أو البضائع العامة.



وأضاف صبري، في بيان، أن محطة "تحيا مصر" تساهم فى دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل لتحقيق غرض وزارة النقل بجعل مصر مركزًا للتجارة واللوجستيات كما أنها تساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية دوليًا وتعمل بها أيادٍ عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95%، والذى بدوره يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، مُشيرًا إلى أن محطة "تحيا مصر" قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترًا طوليًا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل الى 17.50 مترًا، مُذكرًا أن الموانئ تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان.

كما أكد أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مصر تتميز بموقع جغرافي مميز، فهي تقع في القلب من قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، إذ تطل على البحرين الأحمر، والأبيض المتوسط، ويربطهما قناة السويس، والتي يمر من خلالها حوالي 12% من حركة الشحن الدولية، والتي أثبتت أنه لا بديل عنها في سير حركة التجارة العالمية، وهو ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بتطوير الموانئ المصرية بشكل عام لما تمثله من أهمية قصوى لاقتصاد مصر، فهي بمثابة نقطة التحرك الأولى للتجارة بفرعيها "الواردات والصادرات" وتستهدف زيادة حجم الاستثمارات، كما أنها مورد رئيسي لتوفير العملة الصعبة.

وتابع :"توجه مصر يستهدف تطوير الموانئ لتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، وذلك إيمانًا بأن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور، كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة .

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قطعت شوطا كبيرا فى طريق تطوير الموانئ البحرية، بشكل كامل، حيث تستهدف مصر التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مشيرا إلى أن افتتاح الرئيس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث تعد أول محطة من نوعها يتم إنشائها بشكل كامل داخل مياه مبناء الإسكندرية، لدعم تجارة الترانزيت الأمر الذي ينعكس على مركز مصر فى التجارة واللوجيستيات.

وقال "فرج"، إن المحطة تضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، وتعمل هذه بالأوناش بشكل اتوماتيكى، وهو ما يسرع عملية الشحن والتفريخ، بالإضافة إلى وجود أوناش أخرى تعمل فى ساحات التخزين، لتسهيل عملية تخزين الحاويات، وكل الأوناش تعمل بالكهرباء في خطوة مهمة نحو الاعتماد على آليات صديقة للبيئة، مؤكدا أن هذه المحطة ستكون نقطة تحول في مجال النقل البحري حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أطوال البأرصفة المحطة يقدر بحوالى 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن اقصى عمق يصل إلى 17.50 متراً، الأمر الذي يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، كما أنها ستوفر فرص عمل تقدر بـ 1500 وظيفة مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشر، موضحا أن محطة تحيا مصر تكلفت 7 مليارات جنيه مصرى للأعمال الإنشائية، و3 مليار جنيه للأجهزة والبنية الموجودة، بإجمالى 10 مليارات جنيه مصر.

وشدد النائب فرج فتحي على أهمية التوجه نحو تطوير الموانىء البحرية للاستفادة من موقع مصر المتميز بين العالم، مشيرا إلى أنه رغم ارتفاع فاتورة تطوير هذا القطاع الحيوي ، إلا أنه أصبح ضرورة في ظل ما يتعرض له العالم من أزمات عالمية أثرت على خطوط الإمداد، مؤكدا على أهمية التوجه نحو أنتحصل مصر على نصيبها من تجارة الترانزيت في العالم.