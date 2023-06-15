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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الطائرة.. وصول عمر كمال إلى الإمارات استعدادا لحفله غدا

عمر كمال
عمر كمال

وصل منذ قليل المطرب عمر كمال إلى الإمارات العربية المتحدة استعداد لإحياء حفله المنتظر مساء غدا الجمعة داخل أحد أشهر أماكن السهر بدبي.
ونشرت منظمة الحفل صورة تجمعها بعمر كمال على متن الطائرة، مؤكدة على إقامة الحفل مساء غدا فى تمام الساعة العاشرة مساء.

أغاني جديدة لـ عمر كمال

وأعلن عمر كمال من خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بتحضيره لأغنيتين جديدتين يقوم بتقديمهم لأول مرة فى الحفل غدا، متمنيا أن تنال إعجاب جمهوره من دبي وباقى الدول العربية.

 

أحدث أغنية لـ عمر كمال 

وطرح مؤخرا المطرب عمر كمال أغنيته الجديدة يابيبي والتى يقدمها مع المطربة سارة زكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.


الأغنية تعاون فيها الثنائى مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنين خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي.

أحدث أغاني عمر كمال

وكان عمر كمال قد طرح أغنية مؤخرا بالتعاون مع آيتن عامر بعنوان “قلبي خسة” ضمن أحداث فيلم ساعة إجابة فى موسم عيد الفطر الماضي.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور ومن توزيع أحمد وحيد.

حفلات عمر كمال فى الصيف

ويعمل عمر كمال خلال هذه الفترة على الاستعداد لتقديم أكثر من حفل غنائى بعدد من الأماكن الساحلية سواء بمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بالإضافة إلى جولة خارج مصر فى العديد من الدول العربية.

 

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