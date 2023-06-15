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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة رومانسية لـ ميرنا نور الدين برفقة زوجها

صدى البلد

شاكت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة رومانسية برفقة زوجها ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

 

فرح ميرنا نور الدين
حرص عدد من نجوم الفن علي الحضور حفل زفاف ميرنا نور الدين.

وحرص الفنان صلاح عبد الله علي الرقص مع ميرنا نور الدين خلال حفل الزفاف وسط تفاعل كبير من الحضور .


وحرص علي الحضور أحمد زاهر ومحمد جمعة ودياب و اوس أوس و عزوز عادل ولقاء سويدان و الفت عمر وأحمد السبكي ؛ علي ربيع وإسلام جمال .
ميرنا نور الدين :

احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، بحفل زفافها على عمر عطية، صاحب إحدى مراكز التدريبات الشهيرة “جيم”، بعد أيام من عقد قرانها.

ودعت ميرنا نور الدين عدد كبير من نجوم الفن وزملائها في الوسط إلى حفل زفافها .

وكانت النجمة ميرنا نور الدين قد  احتفلت بعقد قرانها يوم الاثنين قبل الماضي على شاب من خارج الوسط الفني في  أجواء عائلية.

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