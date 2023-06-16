مدير إعلام أكاديمية الشرطة السابق: مصر مستهدفة بشكل مستمر والتحديات كبيرة

قال اللواء الدكتور أحمد كساب مدير الإعلام السابق بأكاديمية الشرطة، إن مركز بحوث الشرطة يولي قضية الوعي أهمية كبرى، موضحا أن الظهير والسند هو الشعب المصري، ولذلك يجب رفع الوعي لدي المواطنين لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه مصر.

وأضاف اللواء الدكتور أحمد كساب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر مستهدفه بشكل مستمر في ظل حروب الجيلين الرابع والخامس، واستهداف عقول هذه الأمة.

تابع مدير الإعلام السابق بأكاديمية الشرطة، نستهدف أن نعد المواطنين بحيث يكون المواطن حائط صد قوي ضد أي شائعات مغرضة تستخدمها التنظيمات الإرهابية لزعزعة استقرار الدولة ومقدرات المواطنين وتسليط الضوء على المشروعات القومية.