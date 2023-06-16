داخل لوكيشن التصوير.. أول ظهور لـ طارق عبد العزيز بعد عملية القسطرة

استئناف الفنان طارق عبد العزيز عمله الفني بعد تماثله للشفاء عقب خضوعه لعملية قسطرة فى القلب بداية الشهر الجاري.



ونشر طارق عبد العزيز صورة له من داخل كواليس تصوير مسلسل الناقور وهو المسلسل الذى يشارك فى بطولته بجانب محمد رياض وأيتن عامر ومحمد عز ومحسن منصور.



وعلق طارق عبدالعزيز على الصورة قائلا: أنا والحبيب محمد رياض من تصوير مسلسل الناقور، جمعة مباركة عليكم جميعاً.





محمد رياض وطارق عبد العزيز

خروج طارق عبد العزيز من المستشفى

نشر الفنان طارق عبد العزيز أول صورة له قبل مغادرته المستشفي بعد اجراء عملية تركيب دعامات في القلب.



وكتب طارق عبد العزيز :" اللهم لك الحمد دائما وأبدا .. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح ، و بطمن الجميع إني بخير الحمدلله ، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق ، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء ، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من د/ اشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات ، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي ".

تابع ؛" وشكراً مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي و أصدقاء الجامعة و أولادهم شكراً للحبيب الغالي أخويا محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي.



