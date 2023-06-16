رغم شائعات الطلاق| أحمد سعد ينتظر مولودا من زوجته علياء بسيوني.. صور

ظهرت علياء بسيوني ؛ زوجة الفنان أحمد سعد ببطن منتفخة خلال أحدث ظهور برفقة زوجة المنتج هاني محروس .

وينتظر أحمد سعد مولودا جديدا ؛ رغم شائعات الطلاق التي تم تداولها خلال الفترة الماضية.

ابنه أحمد سعد:

أعلن الفنان أحمد سعد، في ٣٠ أبريل عام ٢٠٢٢ عن استقباله مولوده الأول من زوجته علياء بسيوني، وأطلق عليها اسم «عليا» .

ونشر «أحمد سعد»، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وظهر فيه من المستشفى خلال استقبال مولودته، وهو يحملها على يديه ويؤذن في أذنها، وعلق على الفيديو قائلا:«الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ (عليا أحمد سعد).. اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار»

علياء بسيوني:



تصدرت علياء بسيوني، زوجة أحمد سعد، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد إثارتها الجدل بعدما كتبت رسالة غامضة عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "لا تقولين أبدا أنني أستطيع تغيير شريكي للأفضل.. وهذا غير موجود في الواقع".

وتتميز زوجة أحمد سعد، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها، و من الناحية الجمالية تعتمد علي وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.



الموسيقيين وأحمد سعد:

كشف محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، موقف النقابة من الفنان أحمد سعد، بعد ارتدائه ملابس شفافة، خلال حفل له، بالمملكة العربية السعودية

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أي فنان يزور بلد أخرى ينشر فنه وفن بلده إلى الدولة التي يزورها.

وأكد أن الفنان يأتي له بعض الإحباط من الروتين فيلجأ إلى سلوكيات جديدة ربما تخالف العرف والتقاليد ولا يوفق في اختيار ملابسه الجديدة.

وأوضح محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أن أحمد سعد لم يحالفه الحظ في اختيار الملابس، موضحا أن العقوبات تكون متدرجة وأول مرة لا تكون عقوبات كبيرة.

وأشار محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إلى أن أحمد سعد فنان محترم ولديه صوت قوي وكل الشعوب تحب تسمعه، وحب يجرب حاجة جديدة ولكنها وسعت منه.

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