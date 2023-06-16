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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الوفد يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد المسيئين للحزب

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بيانا من رئيس حزب الوفد إلى جميع الوفديين وغيرهم من أبناء الأمة المصرية.

 

وقال يمامة فى بيان صحفى له إنه لم يحدث أن طلب رئيس الحزب من أى شخص كان أن يدافع عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يطلب من أى شخص كان أن يهاجم شخصا آخر وأن كل ماينشر على وسائل التواصل الاجتماعي مسئولية شخصية لمن ينشرها.

 

وأكد رئيس حزب الوفد أنه كلف رئيس الحزب الإدارة القانونية للحزب بالتعاون مع وفديين أخرين لجمع كل ما ينشر ويتضمن إساءة إلى أى شخص بالحزب والتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد المخالفين للقانون وطلب التحقيق معهم ووقف هذه المواقع وأن هذه البلاغات سوف تقدم خلال هذا الأسبوع.

عبد السند يمامة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الإدارة القانونية النيابة العامة

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