بني سويف .. انقطاع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها 12 ساعة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إنقطاع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها بمركز ببا وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 17-6-2023 وحتي الساعة 8 من مساء نفس اليوم.

أرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه غياضة الشرقية بمركز ببا.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.