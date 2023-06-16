طلع بمصلحة من موت ابوه| موجة غضب من بلوجر وثق لحظة احتضار والده.. شاهد

تعرضت وسائل التواصل الاجتماعي، لضجة كبيرة بعد نشر شاب مجموعة من الفيديوهات التي وثقت لحظات احتضار والده عبر تطبيق "تيك توك”.

انتهاك للخصوصية المرضي

وأثارت هذه الفيديوهات مشاعر الغضب والاستياء لدى الكثيرين، حيث اعتبروا أن هذا الفعل يمثل انتهاكًا للخصوصية والكرامة الإنسانية للأشخاص المرضى.

ونشر الشاب، الذي يدعى محمد علام، هذه الفيديوهات لوالده الذي كان طريح الفراش في المستشفى، وعلق عليها قائلاً: "أبويا بيموت، شيروا الفيديو عشان ناس كتير تدعيلو”.

ودعا الشاب لوالده عددًا كبيرًا من الناس، والذين تفاعلوا معه بشكل كبير، مما أثار جدلاً واسعًا في الشارع المصري.

حقوق المريض

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفعل يتعارض مع القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تحرص المجتمعات على احترامها، ويمثل انتهاكًا لحقوق الأشخاص المرضى وخصوصيتهم، ولا يمكن السكوت عن هذا الفعل الذي أثار موجة من الانتقادات والتنديد في مختلف أرجاء البلاد.

الساعات الأخيرة من حياته

ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا، فبعد وفاة والده، بدأ الشاب محمد بنشر عدد من الفيديوهات التي التقطها لوالده في الساعات الأخيرة من حياته، فظهر في أحد الفيديوهات يبكي وهو يصور جثة والده في الكفن، وكتب: "أبويا مات شير الفيديو عشان الناس تدعي له بالرحمة".

وتعرض الشاب لهجوم حاد بعد هذا الفيديو الذي التقطه لوالده وهو في طريقه للمستشفى، وكان في حالة إعياء شديدة، وكتب عليه: "كانت آخر مرة أشوف أبويا فاتح عينيه"، لتنهال عليه موجة من التعليقات الغاضبة التي لامته على تصوير والده في مثل هذا الوضع، واتهمته باستغلاله لحصد عدد من المشاهدات.





ورغم حصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة، سخر متابعوه من تصرفه الغريب وكتب أحدهم معلقاً: "جدع جدع وراجل وبتخاف على أبوك، متنساش تصوره وهو نازل القبر هتجيب معاك تفاعل قوي جدا"، فيما قال آخر: "هو فيه حد أبوه بيموت وبيصور، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"، بينما قالت أخرى "أهم حاجة الريتش ياجماعة واهو يبقى طلع بمصلحة من موت ابوه".

ولتخفيف وطأة تصرفه غير المبرر، ظهر الشاب في فيديو آخر يبكي ويفسر نشره لهذه الفيديوهات، مؤكدا رغبته في دعاء أكبر عدد من الناس لوالده بعد وفاته، نافياً رغبته في حصد المشاهدات أو تصدر الترند.