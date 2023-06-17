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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية.. ورشة عمل بكلية طفولة مبكرة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت  اللجنة العلمية والتكنولوجية بكلية التربية للطفولة المبكرة  جامعة القاهرة عن إقامة ورشة عمل بعنوان “ رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية” .

 وذلك يوم الأربعاء الموافق ٦/١٤ في تمام الساعة ١٠ صباحا بمدرج ٢ ويحاضر بها محمد سعيد مستشار دولي معتمد في التدريب والتنمية البشرية من أكاديمية جون هيفر _ بريطانيا و مدرب دولي محترف من المركز العالمي الكندي .

 

 كما أعلنت  اللجنة العلمية والتكنولوجية بكلية التربية للطفولة المبكرة  أن الورشة مجانية ولمن يرغب في الحضور الرجاء التسجيل على الرابط الاتى :
‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd52zMmKsUla-RY9AUieW-QfF-cWztGbPWctfNgmx8JMA3Jyw/viewform?fbclid=IwAR3XpJP_9hDZwEYTcR7hSD1cRKxC3Bf2NmkUZi5T6PLcVeg7Hd15zTFP9wQ

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها،  بقاعة مجلس الجامعة بجامعة القاهرة، مذكرتي تفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة بنها وجامعة بنها الأهلية، لتعزيز ودعم العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع المصري، وحضر التوقيع المهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن توقيع مذكرتي التفاهم بمثابة بلورة لمرحلة جديدة من مراحل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة بنها في مختلف المجالات الأكاديمية والتدريبية من أجل المساهمة في ملفات الدولة الوطنيةلتحقيق التنمية المستدامة، وبما يعود بالنفع على المجتمع المصري، مشيرًا إلى عمق العلاقات بين الجامعتين على مدار المراحل التاريخية المختلفة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مذكرتي التفاهم بين الجامعتين تهدف إلي تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين لتقديم المحاضرات واللقاءات العلمية، وتقديم المشاريع البحثية المرتبطة بدعم التكنولوجيا، وتعزيز أوجه التعاون العلمي والتقني والفني بين الجامعتين، والمشاركة في الأنشطة العلمية والأبحاث المشتركة في مختلف المجالات، وتبادل الإنتاج الفكري للمجلات العلمية والمقالات والكتب الدراسية، وتبادل الخبرات في مجالي التعليم والتدريب وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة.

 

التربية للطفولة المبكرة الدكتور محمد الخشت اللجنة العلمية والتكنولوجية جامعة القاهرة رئيس جامعة بنها رئيس جامعة القاهرة كلية التربية للطفولة المبكرة

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