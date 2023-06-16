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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس الوزراء: جامعة المنيا تحقق معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا  تحقيق الجامعة لمعدلات مرتفعة في إنجاز وحسم الشكاوى الموجهة إليها، وذلك وفقًا لتقرير رئاسة مجلس الوزراء فيما يخص حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن شهر مايو الماضي.

وأشار إلى أن التقرير يعكس جهود الجامعة الحثيثة في متابعة ومعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين ومنتسبي الجامعة، وإيجاد حلول جذرية لها، بما يتماشى مع سياسات الدولة المصرية إلى جانب تحقيق المستشفى الجامعي لاستجابة مميزة في التعامل مع الحالات المختلفة، والتي تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا.

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وأكد رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة لا تكتفي بالرد على الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة، ولكنها تعمل أيضا على رصد الشكاوى والمنشورات التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بشكل مستمر ودوري لتحقيق أكبر معدلات استجابة و حل للمشكلات المرتبطة بالجامعة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين ومنتسبي الجامعة وحل مشكلاتهم.

يذكر أن تقرير مجلس الوزراء أوضح أن الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا اختصت بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات التي تلقتها المنظومة خلال شهر مايو، وكان لجامعة القاهرة، وعين شمس، والمنوفية، والمنيا؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجَّهة إليها، إلى جانب تلقي منظومة الشكاوى أيضا لحوالي 4.7 ألف شكوي وطلب معلق بقطاع التعليم والبحث العلمي خلال الشهر، قامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الجامعات المعنية، بالتعامُل مع الشكاوى والطلبات الواردة في ذلك القطاع، والبتّ فيها وتقديم أفضل الاستجابات بشأنها طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.

التربية والتعليم والتعليم التواصل الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستشفى الجامعي رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قطاع التعليم والبحث العلمي منظومة الشكاوى الحكومية

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