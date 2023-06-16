دليلة الكرداني: درست تاريخ العمارة مما عزز بداخلي التراث الخاص بالدولة

قالت الدكتورة دليلة الكرداني، الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية فى الفنون، والتي تعتبر مثالا تحتذي به فى الهندسة المعمارية والحفاظ على التراث المعماري فى مصر، إنها تخرجت عام 1979، مشيرة إلى أنها دخلت فى عالم التراث المعماري لأنها تربت فى منزل تراثي.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “معكم” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها ولدت فى مدينة المنصورة، موضحة أنه من خلال دراسة العمارة درست تاريخ العمارة وفى أماكن جميلة، مما غذي تقديرها لتعزيز التراث الخاص بالدولة.

وتابعت أن كل من يقوم بالنزول لشارع المعز ينبهر به ويشعر بالقيمة والحضارة الخاصة بالمكان، معقبة: “أن أول شئ تراثي قامت بالعمل به هو مركز إبداع دمنهور وهو تابع بوزارة الثقافة، وتم الطلب مني أني أرممه، وهو كان مبني البلدية فى البداية".