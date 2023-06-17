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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي: زيزو سيرحل عن الزمالك.. وتعليق مثير لـ رضا عبد العال

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، عن عروض تركية للاعب الزمالك أحمد سيد زيزو؛ مشيراً إلي رغبته في الانتقال.

وعلق رضا عبد العال عبر فضائية ام بي سي مصر: “زيزو لو مشي لازم تجيب بفلوسه ٧ لاعيبه”. 

تلقى أحمد مصطفى زيزو جناح الزمالك عروضا عبر وكلاء لاعبين من أندية تركية وأخرى سعودية للرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى .

ورفض أحمد مصطفى زيزو الرد على تلك العروض التركية والسعودية خاصة أنه مرتبط بعقد مع نادى الزمالك لمدة موسمين مقبلين .

وطلب زيزو من وكلاء اللاعبين إرسال عروضا رسمية لنادى الزمالك مؤكدا أنه تحت أمر الجهاز الفنى وإدارة النادى فى تحديد مصيره .

وعلم صدى البلد أن ناديا جلاطة سراى وبشكتاش التركى بجانب أحد الأندية السعودية الكبرى ترغب فى الحصول على خدمات هداف الدورى الموسم الماضى وأحد أبرز لاعبى الكرة المصرية فى الوقت الحالى والأكثر صناعة للأهداف أحمد مصطفى زيزو جناح الزمالك .

 

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