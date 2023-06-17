تمويل أممي للجزائر بقيمة 3 ملايين دولار لمكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

أعلنت وزيرة البيئة والطاقات الجزائرية فازية دحلب، استفادة بلادها من تمويل عبر الصندوق الأخضر للمناخ التابع للأمم المتحدة بقيمة 3 ملايين دولار، وذلك لمكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإنجاز المخطط الجزائري للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضحت الوزيرة الجزائرية، في بيان، أن هذا التمويل جاء نتيجة الجهود المبذولة من طرف الجزائر من خلال المرافعات العديدة في المؤتمرات الدولية حول ضرورة دعم الدول في طريق النمو لمواجهة آثار التغيرات المناخية باعتبار أن هذه "الدول لا تتحمل أي مسؤولية تاريخية في الانبعاثات الغازية".

وأشارت إلى أن المخطط الجزائري للتكيف مع التغيرات المناخية سيمكن الجزائر من تكييف كل قطاعاتها مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مضيفة أن "التغيرات المناخية الحاصلة بفعل ارتفاع درجات الحرارة باتت خطرا يهدد بلادنا على غرار باقي بلدان العالم".