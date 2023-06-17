عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تمويل أممي للجزائر بقيمة 3 ملايين دولار لمكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية

صدى البلد

أعلنت وزيرة البيئة والطاقات الجزائرية فازية دحلب، استفادة بلادها من تمويل عبر الصندوق الأخضر للمناخ التابع للأمم المتحدة بقيمة 3 ملايين دولار، وذلك لمكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإنجاز المخطط الجزائري للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت الوزيرة الجزائرية، في بيان، أن هذا التمويل جاء نتيجة الجهود المبذولة من طرف الجزائر من خلال المرافعات العديدة في المؤتمرات الدولية حول ضرورة دعم الدول في طريق النمو لمواجهة آثار التغيرات المناخية باعتبار أن هذه "الدول لا تتحمل أي مسؤولية تاريخية في الانبعاثات الغازية".
وأشارت إلى أن المخطط الجزائري للتكيف مع التغيرات المناخية سيمكن الجزائر من تكييف كل قطاعاتها مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مضيفة أن "التغيرات المناخية الحاصلة بفعل ارتفاع درجات الحرارة باتت خطرا يهدد بلادنا على غرار باقي بلدان العالم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

شوية من حظ الأهلي | ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

حديد عز يتراجع 2000 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

أحمد حسن: عرض خليجي مغرٍ لحارس مرمى الأهلي

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

مش بيبعت صور وفويسات .. عطل مفاجئ يضرب واتساب في مصر وبعض دول العالم

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تقدم 205 ملايين دولار مساعدات لأوكرانيا

"سي إن إن": السفيرة الأمريكية بموسكو تلتقي نظيرها الروسي في واشنطن

كندا: مصرع 15 شخصا إثر تصادم حافلة بشاحنة جنوبي البلاد

الرئيس الجزائري: تطابق للرؤى مع بوتين إزاء تطورات منطقة الشرق الأوسط

تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاحه محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

أمين عام «أوبك» يؤكد أهمية الدور التاريخي للدول الخمس المؤسسة للمنظمة

الكرملين: كثيرون في الفريق الاقتصاي بالحكومة الروسية يدعمون فكرة الخصخصة

أبو الغيط يترأس أعمال الدورة 55 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بتونس

ترشيحاتنا

أول تعليق أمريكي على زيارة أمير قطر للعراق

بيراميدز يقطع الطريق على الزمالك ويقدم عرضا قويا لـ طارق حامد

تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف

الطقس اليوم| احذروا التعرض للشمس.. الأجواء شديدة الحرارة

دعاء يذهب الخوف .. اللهمَّ أنزل سكينتك على قلبي

اخبار التوك شو| مطالبات ببيع الصحف القومية.. رئيس الوزراء : مصر تركز جهودها على تحقيق السلام في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو وفستان لافت...غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

إلغاء رحلة طيران أمريكية قبل ثواني من إقلاعها لسبب صادم..اعرف القصة كاملة

عروض فنية للكبار والصغار.. ثقافة الإسماعيلية تختتم قافلتها بقرية الوراورة

فيديو

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

اتجوز 11 مرة.. حكاية منتج شهير خدع بنات الناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ