خبير تربوي: اهتمام واسع بالأنشطة الطلابية داخل الجامعات في عهد الرئيس السيسي

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن على أهمية برامج الأنشطة الرياضية في الجامعات المصرية دورها المهم والإيجابي في تنمية مهارات الطلاب الرياضية والبدنية وتعزيز لياقتهم البدنية، بجانب تعزيز التحصيل الدراسي والتفكير الإبداعي للطلاب، وإعدادهم لمواجهة تحديات المجتمع.

وأضاف الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الانشطة الرياضية في الجامعات تعتبر فرصة لاكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، وتعزيز الانتماء الجامعي وروح الانتماء للمؤسسة التعليمية، حيث يشعر الطلاب بالانتماء والاندماج في البيئة الجامعية ويتشبثون بقيمها وتقاليدها.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الأنشطة الرياضية تعد من أبرز الأنشطة التي يمارسها الطلاب داخل الجامعة، فالطلاب غالبًا ما يكون لديهم ميول واهتمامات في مجال الرياضة، وبالتالي يشعرون بالارتياح والسعادة عند ممارستها.

وقال الدكتور حسن شحاتة، إن البرامج الرياضية في الجامعات المصرية تلعب دورًا حيويًا في تأهيل الطلاب وإعدادهم لمواجهة متطلبات المجتمع، وتسهم في تخريج شباب متميزين في كافة المجالات.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على ضرورة استفادة الجامعات المصرية من طاقات الشباب والمواهب الكامنة فيها، موضحًا أن الجامعات تعد بيئة مثالية لاكتشاف المواهب وتنميتها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي.

ولفت الخبير التربوي، إلى أهمية نشر مفاهيم الثقافة الرياضية التي تعزز القيم الأخلاقية والمنافسة الشريفة بين الطلاب، لانها جزءًا هامًا من تنمية شخصية الطلاب، وتساهم في تعزيز القيم مثل النزاهة، والانضباط، والاحترام، والصداقة، وفرصة لتعلم كيفية التعامل مع الفوز والخسارة بروح رياضية، وتعزيز النزاهة والشفافية في المنافسة.

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن باستفادة من الطاقات الشبابية بالجامعات، يمكن تحقيق اكتشاف وإبراز المواهب الحقيقية للطلاب وتعزيز الرياضة المصرية بصفة عامة وتحقيق نجاحات أكبر في المنافسات الرياضية المختلفة، ويحقق تأثير إيجابي على صورة مصر في المجتمع الرياضي العالمي.

وطالب الخبير التربوي، من وزارتي التعليم العالي والرياضة بأهمية العمل على جذب شباب الجامعات للمشاركة الفاعلة في الأنشطة والبطولات الرياضية لانه يعد أمرًا هامًا ومنطقيًا، لتعزيز الصحة واللياقة البدنية للطلاب وتعزيز قدراتهم العقلية والاجتماعية.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين لتنظيم بطولات وفعاليات رياضية على مستوى الجامعات المصرية، وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها، موضحًا أن الأنشطة الرياضية تساهم في تنمية مهارات القيادة والتحليل واتخاذ القرارات، وبالتالي تساعد الطلاب على تنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل في المستقبل.

واختتم أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، قائلاً: “الأنشطة الطلابية بشكل عام جزءًا أساسيًا من الحياة الجامعية، ويجب العمل على تعزيزها وتوفير الدعم اللازم للطلاب للمشاركة فيها بصورة فعالة ومثمرة”.