عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: اهتمام واسع بالأنشطة الطلابية داخل الجامعات في عهد الرئيس السيسي

الانشطة الطلابية
الانشطة الطلابية داخل الجامعات

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن على أهمية برامج الأنشطة الرياضية في الجامعات المصرية دورها المهم والإيجابي في تنمية مهارات الطلاب الرياضية والبدنية وتعزيز لياقتهم البدنية، بجانب تعزيز التحصيل الدراسي والتفكير الإبداعي للطلاب، وإعدادهم لمواجهة تحديات المجتمع.

txt

الأنشطة الرياضية والمسابقات الجامعية| خبراء: تخلق بيئة تنافسية في كافة المستويات .. وتنمي ثقافة الابتكار وريادة الأعمال

txt

خبير تعليم: خطط متكاملة للأنشطة الرياضية داخل الجامعات المصرية

وأضاف الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الانشطة الرياضية في الجامعات تعتبر فرصة لاكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، وتعزيز الانتماء الجامعي وروح الانتماء للمؤسسة التعليمية، حيث يشعر الطلاب بالانتماء والاندماج في البيئة الجامعية ويتشبثون بقيمها وتقاليدها.

 

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الأنشطة الرياضية تعد من أبرز الأنشطة التي يمارسها الطلاب داخل الجامعة، فالطلاب غالبًا ما يكون لديهم ميول واهتمامات في مجال الرياضة، وبالتالي يشعرون بالارتياح والسعادة عند ممارستها.

 

وقال الدكتور حسن شحاتة، إن البرامج الرياضية في الجامعات المصرية تلعب دورًا حيويًا في تأهيل الطلاب وإعدادهم لمواجهة متطلبات المجتمع، وتسهم في تخريج شباب متميزين في كافة المجالات.

 

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على ضرورة استفادة الجامعات المصرية من طاقات الشباب والمواهب الكامنة فيها، موضحًا أن الجامعات تعد بيئة مثالية لاكتشاف المواهب وتنميتها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي.

 

ولفت الخبير التربوي، إلى أهمية نشر مفاهيم الثقافة الرياضية التي تعزز القيم الأخلاقية والمنافسة الشريفة بين الطلاب، لانها جزءًا هامًا من تنمية شخصية الطلاب، وتساهم في تعزيز القيم مثل النزاهة، والانضباط، والاحترام، والصداقة، وفرصة لتعلم كيفية التعامل مع الفوز والخسارة بروح رياضية، وتعزيز النزاهة والشفافية في المنافسة.

 

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن باستفادة من الطاقات الشبابية بالجامعات، يمكن تحقيق اكتشاف وإبراز المواهب الحقيقية للطلاب وتعزيز الرياضة المصرية بصفة عامة وتحقيق نجاحات أكبر في المنافسات الرياضية المختلفة، ويحقق تأثير إيجابي على صورة مصر في المجتمع الرياضي العالمي.

وطالب الخبير التربوي، من وزارتي التعليم العالي والرياضة بأهمية العمل على جذب شباب الجامعات للمشاركة الفاعلة في الأنشطة والبطولات الرياضية لانه يعد أمرًا هامًا ومنطقيًا، لتعزيز الصحة واللياقة البدنية للطلاب وتعزيز قدراتهم العقلية والاجتماعية.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين لتنظيم بطولات وفعاليات رياضية على مستوى الجامعات المصرية، وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها، موضحًا أن الأنشطة الرياضية تساهم في تنمية مهارات القيادة والتحليل واتخاذ القرارات، وبالتالي تساعد الطلاب على تنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل في المستقبل.

واختتم أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، قائلاً: “الأنشطة الطلابية بشكل عام جزءًا أساسيًا من الحياة الجامعية، ويجب العمل على تعزيزها وتوفير الدعم اللازم للطلاب للمشاركة فيها بصورة فعالة ومثمرة”.

أهمية برامج الأنشطة الرياضية الجامعات المصرية تنمية مهارات الطلاب الرياضية تعزيز لياقتهم البدنية تعزيز التحصيل الدراسي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة سؤال تلت التسعة كام بامتحان عربي الثانوية العامة |معلم يحسم الجدل

سقوط كوبري مشاة أمام جامعة مصر الدولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي|فيديو وصور

أخبار الفن: حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ووفاة محمد السلاموني

السعودية.. إعلان عاجل من المحكمة العليا بشأن رؤية هلال ذي الحجة

ميدو يعلق على رفض كولر عودة نجم الأهلي من فيوتشر

نجم الأهلي يعود بقرار من الخطيب

بث مباشر الآن.. رؤية هلال ذي الحجة

حقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي .. تعرف على التفاصيل

موضوعات متعلقة

ننشر مواعيد امتحان المعادلة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

الأربعاء.. آخر موعد للتقدم لوظائف جامعة عين شمس

20 يونيو.. انطلاق قافلة التنمية الشاملة جامعة عين شمس بحي المحروسة

خبير يوضح لـ "صدى البلد" دور الأنشطة الصيفية في نمو شخصية الطفل

ترشيحاتنا

عاجل.. المغرب يعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن عزم إسرائيل بناء 4000 وحدة استيطانية

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19-6-2023 في القاهرة والمحافظات

أرقام لا غنى عنها في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

هل يمكن لـ مرضى السكري تناول الفواكه؟.. خبراء يفجرون مفاجأة

العثور على لوح حجري بالكتابة المسماري عمره 2800 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتعاون مع هينة تنشيط السياحة.. ورشة عمل وندوة توعوية لأصحاب الهمم

من غير أدوية.. طرق طبيعية تعالج مرض فقر الدم

أرخص من المحلات.. طريقة عمل التشوروز في البيت

فستان بليسيه .. ياسمين الخطيب تثير الجدل بأنوثتها

فيديو

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

رسميا مصر تعلن موعد عيد الأضحى 2023 و11 دولة تخالف يوم عرفة

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ