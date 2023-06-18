طريقة سهلة تمنع سقوط ملابس الحج .. فيديو

قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدار الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه لا يجوز استعمال الكباسين أو اللاصق في الإحرام، لافتا إلى أن هناك طرقا عديدة لارتداء الإحرام بطريقة محكمة بدون كباسين.



وأضاف «ممدوح» خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، أن وجود الكباسات في الإحرام ليس مانعًا من ارتدائه لكن لا يجوز استخدامها أثناء الإحرام؛ لأن المحرم لا يجوز له لبس المحيط بالبدن أو بعضو منه سواء كان ذلك بسبب كبسولة أو زر أو نحو ذلك.



وأشار إلى أن من فعل ذلك بجهل فلا شيء عليه ومن تعمد فعليه فدية، وشرح طريقة سهلة تجعل الإزار في الحج لا يسقط.