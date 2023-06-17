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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير: الانتهاء من تطوير الموانىء القائمة بنهاية 2024

صدى البلد

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه  سيتم الانتهاء من تطوير الموانىء القائمة بنهاية 2024، مضيفا:"كل محطاتنا بنشتغل فيها بالجنيه المصري من تطوير طرق وأرصفة، وعاشد المحطات والموانىء والترانزيت بالدولار، كاشفا أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تم تشغيلها بشكل تجريبي منذ شهر فبراير الماضي وبلغ العائد هذه الفترة 10 مليون دولار.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يد علي ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" مصرستصبح مركزا للتجارة العالمية، متابعا:" موقع قناة السويس مميز للغاية".

وأكمل كامل الوزير:" الرئيس السيسي أعطي توجيهات أن تصبح مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات والموقع الجغرافي هبة من الله".

الجنيه المصري الحدث اليوم الرئيس السيسي 2024 برنامج حضرة المواطن الموقع الجغرافي

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