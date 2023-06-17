كامل الوزير: الانتهاء من تطوير الموانىء القائمة بنهاية 2024

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه سيتم الانتهاء من تطوير الموانىء القائمة بنهاية 2024، مضيفا:"كل محطاتنا بنشتغل فيها بالجنيه المصري من تطوير طرق وأرصفة، وعاشد المحطات والموانىء والترانزيت بالدولار، كاشفا أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تم تشغيلها بشكل تجريبي منذ شهر فبراير الماضي وبلغ العائد هذه الفترة 10 مليون دولار.

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يد علي ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" مصرستصبح مركزا للتجارة العالمية، متابعا:" موقع قناة السويس مميز للغاية".

وأكمل كامل الوزير:" الرئيس السيسي أعطي توجيهات أن تصبح مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات والموقع الجغرافي هبة من الله".