السيطرة على حريق بمخزن بويات ومحل لعب أطفال في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع في مخزن للبويات والحدايد وامتد لمحل ألعاب أطفال أسفل أحد الأبراج السكنية بحي وسط مدينة المنيا، وأسفر عن إصابة أحد الأشخاص والذي كان يشارك في جهود إخماد الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن نشوب حريق أسفل أحد الأبراج السكنية بمدينة المنيا.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية، وجرى السيطرة على الحريق، وتبين نشوبه بمخزن للحدايد والبويات، وامتد لمحل لألعاب الأطفال، ما أسفر عن إصابة شاب أثناء محاولته السيطرة على الحريق، وتم نقله لمستشفى المنيا العام.

تم عمل كردون أمني وغلق الشارع الذي شهد الحريق، كما تم فصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي كإجراء احترازي لحين التأكد من السيطرة علي الحريق بشكل تام.

ورجحت التحريات الأولية، لوحدة المباحث الجنائية، أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، والتي كلفت المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة بالانتقال للفحص وإتخاذ اللازم.

