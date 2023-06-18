مفاوضات الزمالك على الهواء| حكاية مداخلة فتحت النار على مهيب عبد الهادي.. وإجراءات قاسية في انتظاره

كشف مصدر مطلع داخل قناة Mbc مصر، عن حقيقة إيقاف الإعلامي مهيب عبد الهادي مقدم برنامج “اللعيب” وتحويله للتحقيق، بعد واقعة مكالمته مع التونسي إلياس الجلاصي لاعب المصري البورسعيدي .

خداع لاعب نادي المصري

وأحدث مهيب عبد الهادي مقدم برنامج “اللعيب”، ضجة كبيرة على الساحة الرياضية خلال الساعات القليلة الماضية بسبب مداخلته مع إلياس الجلاصي لاعب نادي المصري البورسعيدي وخداعه للأخير، للانفراد بأخبار عن مفاوضاته مع نادي الزمالك دون إدراك من قبل اللاعب وخداعه.





وأكد الجلاصي، على وجود مفاوضات مع الزمالك لكن بعدما خدعه مهيب عبد الهادي أثناء مداخلة عبر برنامج “اللعيب”، بأن المداخلة ليست مذاعة على الهواء مباشرة وأنهم يتحدثون أثناء الفاصل الإعلاني.



مهيب عبدالهادي امام جهات التحقيق

وقال المصدر، إنه تم بالفعل إجراء تحقيق داخلي مع مهيب عبدالهادي، ولكن قرار إيقاف البرنامج سيكون بعد انتهاء التحقيقات من قبل القناة، مشيرا إلى أنه لا توجد حالة استعجال خاصة وأن البرنامج يُعرض من أيام الثلاثاء للجمعة، وسوف يتم إعلان القرار الرسمي خلال الأيام القادمة والتي ستوضح ما إذا كان سيتم إيقاف البرنامج أو الاكتفاء بعقوبة إدارية.



وسادت حالة من الهجوم والانتقادات الشديدة لما بدر من مهيب عبد الهادي تجاه الجلاصي في حلقة برنامجه، حيث اتهمته الجماهير بعدم المهنية مطالبين المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل على الفور في هذا الأمر.



رد النادي المصري



كما أصدر نادي المصري البورسعيدي بيانا رسميا، يؤكد استياءه من تصرف المذيع مع إلياس الجلاصي لاعب الفريق، مناشدا المجلس الأعلى للإعلام التدخل في الأمر.

وجاء البيان كالتالي: « مستائون من الأداء الإعلامي غير المهني والمخالف لكافة مواثيق الشرف الإعلامية والذي حدث خلال الحلقة الأخيرة من برنامج اللعيب والمُقَدمة على شاشة قناة ( MBC MASR ) في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي بالتدليس على لاعب المصري، المحترف التونسي إلياس الجلاصي بإيهامه أن المداخلة الهاتفية التي أجريت معه غير مذاعة على الهواء مباشرة وأنها اتصال شخصي، وهي المداخلة التي تم خلالها استدراج اللاعب للإدلاء بتصريحات أثارت جماهير النادي المصري بشكل كبير وسببت الكثير من الحرج للاعب والجهاز الفني والإداري لفريق المصري».

وتابع النادي في بيانه، مجلس إدارة المصري إذ يبدي امتعاضه الشديد من هذا الأمر، فإنه كذلك يعرب عن بالغ أسفه من تكرار قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي وضيفه الدائم الكابتن رضا عبد العال بتناول موضوعات خاصة بالنادي المصري بشكل أحادي يتم من خلالها عرض أخبار مغلوطة دون الرجوع لمجلس إدارة المصري لاستبيان الحقيقة وهو الأمر الذي قد يُلقي بتساؤلات عديدة حول الدوافع الشخصية لمقدم البرنامج وضيوفه والذين يسخرون البرنامج تماما لتحقيق أهدافهم الشخصية فقط دون مراعاة لكافة مواثيق الشرف الإعلامية ولمصالح الأندية المصرية.

ويهيب مجلس إدارة النادي المصري بإدارة قناة ( MBC MASR ) والقائمين عليها وكذلك بالهيئة الوطنية للإعلام بمراجعة حلقات البرنامج المذكور وخاصة حلقته الأخيرة لبيان مدى تماشيها مع مواثيق الشرف الإعلامية والأكواد الخاصة بأخلاقيات العمل الإعلامي والتي تؤكد دوما على احترام خصوصية الأشخاص والابتعاد دوما عن التدليس لتحقيق مصالح شخصية من ناحية ولإثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية من ناحية أخرى.

ومجلس إدارة النادي المصري إذ يؤكد على احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على حقوقه الأدبية والمادية والتي تضمن كذلك حقوق لاعبيه وأجهزته الفنية والإدارية.

رد إلياس الجلاصي

ومن جانبه، قال التونسي إلياس الجلاصي، لاعب النادي المصري، إنه تم خداعه من قبل مهيب عبد الهادي عبر المداخلة الهاتفية التي أجراها معه أمس الجمعة، إذ إنه لم يكن يعلم أن المكالمة مذاعة عبر الهواء مباشرة، بعدما خدعه مقدم البرنامج بحجة أن رضا عبد العال يريد أن يلقي التحية عليه في مكالمة ودية.

إم بي سي مصر تحذف مقطع الفيديو

وحذفت إم بي سي مصر، مقطع الفيديو الذي يتحدث فيه إلياس الجلاصي لاعب المصري البورسعيدي خلال برنامج اللعيب من منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



أول تعليق من مهيب عبد الهادي

وعلق الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي على أزمة إلياس الجلاصي لاعب المصري البورسعيدي، الذي أجرى مداخلة هاتفية معه بالأمس في برنامج اللعيب، وتسبب مهيب في خداعه بعدما أوهمه أن الحديث ليس على الهواء.

وكتب مهيب عبد الهادي في بيان له، منذ قليل، عبر صفحته على فيس بوك: تابعت أمس ردود الأفعال المؤيدة والمعارضة لمداخلة لاعب النادي المصري إلياس الجلاصي مع برنامج اللعيب.. وتواصلت اليوم مع إدارة النادي المصري المحترمة وأكدت لهم تقديري الكامل لإدارة النادي وجماهيره العظيمة.