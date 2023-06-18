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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. الجيش يعلن الموافقة على مقترح الهدنة لمدة 72 ساعة

صدى البلد

أصدرت القوات المسلحة السودانية اليوم الأحد، بيانًا عاجلاً أعلنت فيه على مقترح هدنة وقف إطلاق مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة.

وقال البيان الذي نشره الجيش السوداني عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "تعلن القوات المسلحة موافقتها على مقترح الميسرين لمحادثات جدة ( المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة) بهدنة لتيسير النواحي الإنسانية لمدة ٧٢ ساعة، تبًد اعتبارا من تمام الساعة السادسة صباح يوم ١٨ يونيو ، وتنتهي في الساعة السادسة من صباح يوم ٢١ يونيو ٢٠٢٣".

وأضاف البيان: "كما ننوه إلى أنه وبالرغم من التزامنا بالهدنة، إلا أننا سنتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات يقوم بها المتمردون خلال  مدة سريانها".

هدنة جديدة

ومساء أمس، قالت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان مشترك إن طرفي الصراع في السودان يتفقان على وقف جديد لإطلاق النار لمدة 72 ساعة.

وبحسب البيان المشترك، تبدأ الهدنة الجديدة اعتبارا من الساعة 6 صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

بيان سعودي - أمريكي يعلن وقف النزاع في السودان 72 ساعة

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وأشار البيان إلى أن الطرفين خلال فترة وقف إطلاق النار سيمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطيران الحربي والطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو التحركات الهادفة لتغيير المواقع والتعزيزات أو الإمداد أو أي تحرك يهدف لتعزيز الموقف العسكري.

وأضاف البيان، أن الطرفين سيلتزمان بناء على الاتفاق، بتسهيل حرية الحركة لإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.

وختم البيان بالتشديد على ضرورة التزام الطرفين ببنود الهدنة، وفي حال خرقها من الطرفين، فسيضطر المسهلان السعودي والأمريكي، إلى تأجيل محادثات جدة.

 

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