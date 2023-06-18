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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعر بألم في أذنه فوجد عائلة كاملة من الصراصير تعيش داخلها...تفاصيل

صراصير
صراصير

شعر بألم حاد في أذنه وعند زيارته للطبيب اكتشف   صرصورا يعيش فيها.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن رجل صيني يبلغ من العمر 24 سنه من  جوان جدونغ بالصين كان معتاد على ترك عبوات طعام متناثرة حول فراشه وقد اتخذت الصراصير اذن هذا الرجل  مخبأ.

وتابع التقرير أن الدكتور سام  من سنغافورة وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك بوست عن أنه عثر  داخل اذن الرجل الصيني على عائلة كاملة مكونة من 10 صراصير صغار، وعلى الرغم من ندرة حدوث هذا الأمر على حد قول الدكتور سام إلا انه حذر من أنه يمكن أن يحدث لأي شخص.

وأكد التقرير أن  الصراصير تنجذب إلى رائحة شمع الأذن وفي حال وجود حشرة داخل الأذن قدم سام بعض النصائح يجب فعلها.

  • أولا انه لا داعي للذعر لأن قناة الأذن ليست متصلة مباشرة بالدماغ.
  • ثانيا عدم محاولة استخراج الحشرة.

ويرى سام أن أفضل طريقة للتخلص من الحشرة اغراقها بواسطة زيت الزيتون الا أنه يفضل زيارة الطبيب قبل القيام بذلك.

الصراصير الرجل الصيني اكتشف الأذن زيارة الطبيب

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