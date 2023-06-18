شاهد.. البعثة الطبية المصرية تقدم نصائح مهمة للحجاج خلال أداء المناسك

أذاع برنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، تقريرًا حول تقديم الخدمات الطبية من قبل البعثة الطبية المصرية للحجاج فى المدينة المنورة ومكه المكرمة .



وقال أحد أعضاء البعثة الطبية المصرية فى السعودية ، إنه يتم التواصل مع الججاج باستمرار فى أماكن تجمعاتهم ومساكنهم لتقديم لهم كيفية التغذية السليمة والحفاظ على صحتهم خلال فترة أداء مناسك الحج ، والحفاظ على نفسه من حرارة الشمس .

أهم النصائح



وقدم عدة نصائح من أهمها ارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة لتجنب انتقال أى أمراض تنفسية معدية ، كما وصى بالتغذية السليمة مع تناول الكثير من المياه والسوائل لمنع الاجهاد الحرارى وضربات الشمس .



وأضاف آخر أن معظم حالات الإعياء بين الحجاج يكون مابين اجهاد عضلي وضربات شمس ومتابعة الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري .

