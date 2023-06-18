عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمى تعلن عن فتح باب التقدم لعدد من الدورات التدريبية

اكاديمية البحث العلمى
اكاديمية البحث العلمى

تعلن أكاديمية البحث العلمى عن فتح باب التقدم  لعدد من الدورات التدريبية العملية وأيضا التدريب الصيفى لطلبة وخريجي الجامعات المصرية في مجال التطبيقات الحرارية للطاقة الشمسية  وتصنيع الخلايا والألواح الشمسية .

سيتم تقديم التدريب من خلال مراكز التنمية الإقليمية لبحوث الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للأكاديمية داخل المعمل المصري الصيني بجزيرة قرمان بسوهاج ومحطة مركزات الطاقة الشمسية ببرج العرب.

txt

كلية طب الأسنان جامعة القاهرة تنظم قافلة طبية بحي الهرم بمحافظة الجيزة

txt

طب أسنان القاهرة تنظم قافلة تضم نخبة متخصصة من الأساتذة بالتنسيق مع "حياة كريمة"


أهمية التدريب تأتى من:
- تنمية أقاليم مصر المختلفة وبناء القدرات وتأهيل خريجي الجامعات المصرية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية فى وظائف العمل المستقبلية.
- تنمية مهارات مجموعة من المتدربين على مستوى عال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تعزيز وتنمية القدرات والخبرات البشرية التطبيقية للطلبة
- الاهتمام بدعم التنمية المحلية عامة وجنوب الصعيد بصفة خاصة والاهتمام بالتكنولوجيات البازغة.
- الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات والإنجازات العلمية الحديثة .
يمكنك التقديم على الدورات التدريبية من خلال هذا الرابط
https://docs.google.com/.../1UV__YE4P4uAb8v.../viewform...

أكاديمية البحث العلمي الدورات التدريبية الجامعات المصرية الألواح الشمسية محطة مركزات الطاقة الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

ترشيحاتنا

زلزال عنيف يضرب مملكة تونجا .. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي: نواصل تطوير التعاون مع مصر في مجالي الأمن والدفاع

دولة إسلامية كبرى تعلن الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

بشائر العيد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز في الأسواق

1060 جنيهاً للسهم.. لماذا أوقفت البورصة التداول اليوم على أسهم عز الدخيلة؟

دمر دبابات الغرب.. الكشف عن سلاح روسي فتاك في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ