أكاديمية البحث العلمى تعلن عن فتح باب التقدم لعدد من الدورات التدريبية

تعلن أكاديمية البحث العلمى عن فتح باب التقدم لعدد من الدورات التدريبية العملية وأيضا التدريب الصيفى لطلبة وخريجي الجامعات المصرية في مجال التطبيقات الحرارية للطاقة الشمسية وتصنيع الخلايا والألواح الشمسية .

سيتم تقديم التدريب من خلال مراكز التنمية الإقليمية لبحوث الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة للأكاديمية داخل المعمل المصري الصيني بجزيرة قرمان بسوهاج ومحطة مركزات الطاقة الشمسية ببرج العرب.



أهمية التدريب تأتى من:

- تنمية أقاليم مصر المختلفة وبناء القدرات وتأهيل خريجي الجامعات المصرية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية فى وظائف العمل المستقبلية.

- تنمية مهارات مجموعة من المتدربين على مستوى عال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تعزيز وتنمية القدرات والخبرات البشرية التطبيقية للطلبة

- الاهتمام بدعم التنمية المحلية عامة وجنوب الصعيد بصفة خاصة والاهتمام بالتكنولوجيات البازغة.

- الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات والإنجازات العلمية الحديثة .

يمكنك التقديم على الدورات التدريبية من خلال هذا الرابط

https://docs.google.com/.../1UV__YE4P4uAb8v.../viewform...