الأمن المعلوماتي وتطبيقات الحماية في ورش قصور الثقافة بالوادي الجديد

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أولى فعاليات ورش عمل "الأمن المعلوماتي وتطبيقات الحماية"، وذلك بالتنسيق مع المعهد الأمني للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، والتي تقام بالأفرع الثقافية الواقعة بالمحافظات المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث كانت أولى أماكن التنفيذ بالفرافرة بالوادي الجديد.

تضمنت الفعاليات التى عقدت على مجموعتين من الرواد، مرحلة التعليم الأساسي وما قبل الجامعي خلال الفترة الصباحية، ليسلط إيهاب محمد علي، محاضر بإقليم وسط الصعيد الثقافي، الضوء على آليات تأمين الحسابات الشخصية والمصادقة الثنائية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شرح طرق الفحص وغلق الجلسات القديمة، وطرق فحص صلاحية البرامج والألعاب على السوشيال ميديا وغيرها من الموضوعات المهمة والشيقة التي تناولت الألعاب الإلكترونية ومخاطرها وأضرارها.

وفي ورشة العمل الثانية بالفترة المسائية والتي كانت خاصة بفئة شباب الخريجين الباحثين عن فرص عمل، ألقى بها المحاضر الضوء على الوعي التكنولوجي للمستخدمين وأليات الاستخدام الأمن للتطبيقات الذكية، وأهمية أن يكون هناك وعي أسري في استخدام التكنولوجية وكيفية تأمين الأجهزه.

تأتي الورش استمرارًا للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنظمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وذلك لرواد مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، والتي استضافها مجلس المدينة، وتستمر حتى غدا الاثنين 19 يونيو الحالي.