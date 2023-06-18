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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة بقنا: امتحان اللغة العربية مؤشر إيجابي

لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة بقنا

أبدى الكثير من طلاب الثانوية العامة بمدارس قنا ، حالة ارتياح وسعادة، عقب أدائهم امتحان مادة اللغة العربية، اليوم الأحد، واصفين الامتحان بأنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط، مع نقاط بسيطة يجيدها الطالب المتميز.

واعتبر بعض الطلاب أن مستوى امتحان مادة اللغة العربية مؤشر ايجابى، لبقية الإمتحانات التى تضاف للمجموع، آملين أن تأتى بقية الإمتحانات على نفس المستوى.

 

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و قال أحمد على، طالب بالصف الثالث الثانوى، الامتحان بشكل عام جاء مناسب لجميع المستويات، لكن فقرة النحو كانت صعبة  بعض الشيء و تحتاج لوقت أكبر للتفكير و اختيار الإجابة الدقيقة، فيما جاءت بقية الفقرات سهلة وبسيطة.

 

وأوضح أشرف عبدالرحيم، طالب بالصف الثالث الثانوى، بأن الامتحان بشكل عام جاء من المنهج ومناسب لكافة المستويات، متمنياً أن تتناسب درجات التصحيح مع إجابات الطلاب.

و أشار فايز مراد، طالب بالصف الثالث الثانوى، إلى أن أسئلة الامتحان كانت طويلة نسبياً مقارنة بوقت الامتحان، لكن بالنسبة للأسئلة كانت مناسبة لمعظم الطلاب.

 

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