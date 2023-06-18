غدا.. بدء فعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشجيع الاستثمار

تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظيم وزارة العدل..

تبدأ غدا، الاثنين، فعاليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، والذي تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة "أنسول" العالمية وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يحضر المؤتمر المستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من الوزراء ومسئولي البنك الدولي والخبراء الدوليين.

ويستمر انعقاد المؤتمر خلال يومي 19 و20 من شهر يونيو الجاري بأحد فنادق القاهرة، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة والنصف مساءً على مدار اليومين.