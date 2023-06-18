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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

200 جنيه .. تراجع في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب في مصر على مدار الأيام الماضية على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، وهبط سعر الجنيه الذهب  إلى 18 ألف جنيه بتراجع 200 جنيه في يوم واحد و 320 جنيها منذ بداية الأسبوع الجاري.

خلال الأسبوع سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر ووصل إلى  1924 دولار للأونصة، وذلك بعد تضارب التوقعات في الأسواق بعد قرار البنك الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، ليقلص الذهب من خسائره ويعود إلى التذبذب داخل نطاق التداولات.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18 ألف جنيه بدون مصنعية مقارنة بـ 18.200 ألف صباح تعاملات أمس.

وتسببت تصريحات البنك الفيدرالي الأمريكي  في تسعير الأسواق لاحتمال بنسبة 74% أن يقوم البنك برفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو القادم  في التأثير السلبي على الذهب بسبب تمسك الفيدرالي برفع الفائدة وتشديد السياسة النقدية، وفق جولد بيليون.

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سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم 2240 جنيها للجرام من عيار 21 مقارنة بـ 2275 جنيها بداية تعاملات أمس، أي انخفض بنحو 35 جنيها للجرام، و 2295 جنيها أول أمس.

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاحد 18-6-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,560 شراء 2,583.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,240 شراء 2,260

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1928 شراء 1948

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,920 شراء 18,080

 

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24بيع 2,560 شراء 2,583
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,347 شراء 2,368
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,240 شراء 2,260
أسعار الذهب عيار 18بيع 1928 شراء 1948
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,493 شراء 1,507
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,280 شراء 1,291
الاونصةبيع 79,616 شراء 80,327
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,920 شراء 18,080
الكيلوبيع 2,560,000 شراء 2,582,857

شهدت أسعار الذهب الفورية تذبذب كبير خلال الأسبوع الماضي ليغلق منخفضاً عن سعر الافتتاح بفارق 3 دولار فقط، ولكنه سجل خلال الأسبوع أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر عند 1924 دولار للأونصة، لينجو الذهب من هبوط كبير ويغلق بالقرب من سعر الافتتاح، وذلك بعد تضارب التوقعات في الأسواق بعد قرار البنك الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، ليقلص الذهب من خسائره ويعود إلى التذبذب داخل نطاق التداولات.

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