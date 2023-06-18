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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط طالب ثانوي حاول الغش باستخدام هاتف محمول بلجنة مدرسة السادات بالمحلة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بالغربية

تمكن مراقبوا لجان الامتحانات بمدرسة السادات بمحافظة الغربية اليوم من ضبط طالب ثانوي حاول الغش باستخدام هاتف محمول أثناء أداءه امتحان مادة اللغة العربية وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المعنية بالشئون الامتحانات بالوزارة .

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من ناحية أخري كشف ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 ، جرى بدون تسجيل غرف العمليات سواء المتواجدة في الإدارات التعليمية الـ10 أو غرفة العمليات الرئيسية المتواجدة في المديرية أي شكاوى رسمية أو معوقات في دخول الطلاب، وأن الامتحان سار فى هدوء وذلك وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لتأمين ماراثون الامتحانات.

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وافاد "حسن" وكيل التعليم أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة 2023 بمحافظة الغربية، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة 22 ألفا و606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم و4 آلاف و977 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية قسم رياضة ، و13 ألفا و348 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية و110 طلاب للدولي، وذلك داخل 116 لجنة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، و59 لجنة موزعة على قطاع المنصورة.

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