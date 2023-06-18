مدبولي: الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق الميزة التنافسية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ؛ إن الحكومة اتخذت خطوات إضافية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في الإقتصاد من خلال البرنامج الذي يمتد ل 18 قطاع إقتصادي أساسي للتأكد من أن هناك عملية واسعة فإننا أصبح لدينا وحدة لتقييم الأصول وهي مسئولة عن تنفيذ البرامج المختلفة للإستفادة من الميزة التنافسية لتطوير القطاع الخاص.

أضاف مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية ؛ أن الخبرة التي تغطي التصنيع والخدمات التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية IFC هي عمليات شفافة وسوف نعمل بالتعاون سويا ويتم تنفيذ المعاملات المتفق عليها من المشروعات وهذا الإتفاق سيعزز شراكتنا .



