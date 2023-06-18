مفاجأة ذهبية..واتساب يدخل العالم الافتراضي VR..الطريقة هنا

تم الكشف مؤخرًا عن الإصدار التجريبي الأحدث لتطبيق واتساب، الإصدار 2.23.13.6، على متجر Google Play لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، والذي يقدم ميزة جديدة سيتم إطلاقها رسميًا في المستقبل القريب. وتشير هذه الميزة المثيرة للإعجاب إلى أن واتساب ستوفر قريبًا خيار ربط الحسابات الحالية بأجهزة الواقع الافتراضي (VR) التابعة لشركة Meta.

ووفقًا لتقارير من WABetaInfo، يعمل واتساب حاليًا على ميزة ستمكِّن المستخدمين من ربط حسابات واتساب الحالية بنظارات الواقع الافتراضي Meta Quest VR. وأعلنت Meta، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، مؤخرًا عن نظارة Meta Quest 3 VR، التي تتميز بتكلفة منخفضة مقارنة بمنافسيها مثل نظارة Apple Vision Pro.

وعلى الرغم من أن مستخدمي أجهزة الواقع الافتراضي منذ فترة طويلة ينتظرون الوصول إلى واتساب على أجهزتهم، إلا أن المحاولات السابقة لم تنجح. ومع ذلك، يبدو أن الشركة أخيرًا تلبي هذا الطلب، وتوفر وظائف واتساب على أجهزة الواقع الافتراضي.

هناك بعض عدم اليقينات التي مازالت تحوم حول هذا التطور، بما في ذلك تفاصيل كيفية إنشاء الاتصال بين الحسابات الحالية لواتساب وأجهزة الواقع الافتراضي، ومعلومات حول التوافق، وصيانة التشفير من نهاية إلى نهاية للتواصل الآمن.

يشير WABetaInfo إلى أنه لا يمكن بعد ربط واتساب بـ Meta Quest، حيث أن هذه الميزة ما زالت في مرحلة التطوير. وسيتم إصدار القدرة على ربط الحسابات الحالية في واتساب بأجهزة Meta Quest للمستخدمين التجاريين في تحديث مستقبلي للتطبيق.

ويعمل واتساب أيضًا على بعض الميزات الأخرى. حيث تقدم آخر تحديثات واتساب التجريبية لنظام التشغيل Windows ميزة مشاركة الشاشة في مكالمات الفيديو، ومشاركة الصور عالية الجودة، وغيرها. وتهدف هذه التحسينات إلى تعزيز التعاون ومشاركة الصور البصرية وخيارات التخصيص للمستخدمين، مما يعزز تجربة استخدام واتساب.