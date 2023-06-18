خيري فؤاد: نتمنى خروج توصيات مجلس النواب إلى التطبيق الفعلي

قال خيري فؤاد عبد القادر، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي بالجمعيات الأهلية بالمنيا؛ إنه “بالنسبة لـ المجتمع المدني والعمل الأهلي، نتمنى أن يكون لدينا قانون يمنع التغول على الجمعيات الأهلية”.

وأضاف عبد القادر، خلال جلسة الحوار الوطني، أن هناك فقرات بالقانون القديم والمادة 75 التي تصطدم مع الجهات التنفيذية من أي فعاليات أو ندوات أو مؤتمرات أو ورش عمل إلى آخره مع مؤسسات المجتمع المدني قبل العرض على اللواء المحافظ شخصيا، ويتم التنبيه المشدد على الجمعيات الأهلي ةبالإخطار قبل الموعد المحدد بـ 15 يوما على الأقل مع تحديد مسئول الاتصال أو جدول الأعمال والمكان والحاضرين.

وأضاف أنه تم عمل محضر المخالفات خاصة بالكهرباء والعمالة، مشيرا إلى أنه تم عمل لجنة استماع بمجلس النواب، وتم إصدار توصيات كثيرة نتمنى أن تخرج إلى التطبيق الفعلي.