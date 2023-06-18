نيفين مسعد: القضايا الخاصة بحرية الباحث تتعلق بـ البيروقراطية

قالت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية، إن حرية الأستاذ الجامعي وحرية الباحث تحتاج المزيد هامة مع مراعاة المجالات العلميه ومجالات الدراسة؛ مشيرة إلى أن القضايا الخاصة بحريه الباحث او الاستاذ الجامعي ارتبطت بالعلوم الاجتماعيه مثل القضية الشهيرة الخاصة بالشعر الجاهلي بالدكتور طه حسين.

وأضافت خلال جلسة الحوار الوطني، أن امكانية وصول الباحث إلى الحرية التي تمكنه من اجراء أبحاثه أو مادته التعليمية ، بالإضافة إلى قدرته على الوصول للبيانات والاستطلاعات والاحصاءات ذات الصلة وهذا الأمر يتصل اتصالا وثيقا بما تناولته لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تفاعل الباحثين مع جامعات والاكاديميات بالخارج من خلال الزيارات المتبادلة او اعداد البحوث او عقد ندوات مشتركة وهنا تتضح مشكلة الاجراءات البيروقراطيه والموافقات الكثيرة التي يحتاجها الباحث للسفر أو الاستقبال الزوار من الباحثين.