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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تبدأ غدا.. صيام التسع من ذي الحجة اغتنم الفرصة ولا تتركها

صدى البلد

تتحرى المملكة العربية السعودية، اليوم، غرة ذي الحجة، التي يتحدد من خلالها متى تبدأ عشر ذي الحجة و موعد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى 2023، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن غداً الأحد ميلاد هلال ذى الحجة، وأن يوم  الاثنين أول أيامه فلكيًا وعيد الأضحى 28 يونيو.

ويتساءل الكثير من المسلمين عن عن موعد وقفة عرفات، وعن عيد الأضحى، حتى يستثمروا أحب وأفضل أيام الله، فى الطاعة والصوم والتقرب لله عز وجل، ومن المقرر أن يأتي موعد عيد الأضحى السعودية 2023، الموافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، ويستمر حتى يوم 1 يوليو 2023، ومن المرتقب أن تعلن السعودية رسميًا عن موعد عيد الأضحى 2023، بعد استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة 1444، خلال الأسابيع المقبلة.

صيام الأيام التسع من ذي الحجة 

يوم الأثنين 1 ذي الحجة 16/9/2023

يوم الثلاثاء 2 ذي الحجة 17/9/2023

يوم الاربعاء 3 ذي الحجة 18/9/2023

يوم الخميس 4 ذي الحجة 19/9/2023

يوم الجمعة 5 ذي الحجة 20/9/2023

يوم السبت 6 ذي الحجة 21/9/2023

يوم الأحد 7 ذي الحجة 22/9/2023

يوم الأثنين 8 ذي الحجة 23/9/2023

الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 27 يونيو 2023

عيد الأضحى يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 28 يونيو 2023 

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صيام ذي الحجة ؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة؛ ففي "سنن أبي داود"، وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول إثنين من الشهر والخميس".

حكم وفضل صيام ذي الحجة

وعن حفصة رضي الله عنها قالت: "أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة"، رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه.

وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائمًا في العشر قط"، فقد قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (8/ 71-72):  قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابًا شديدًا لا سيما التاسع منها، وهو يوم عرفة،.

وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في "صحيح البخاري" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِن أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنهُ فِي هَذِهِ» يعني العشر الأوائل من ذي الحجة فيتأول قولها "لم يصم العشر" أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائمًا فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر الإثنين من الشهر والخميس" ورواه أبو داود وهذا لفظه، وأحمد والنسائي وفي روايتهما: «وخميسَين»] اهـ.

حكم وفضل صيام ذي الحجة صيام ذي الحجة صيام الايام التسع من ذي الحجة

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