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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير محمود كارم: مصر الآن في عصر الطاقة النووية بمفاعل الضبعة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور السفير محمود كارم؛ إن مصر الآن في عصر الطاقة النوويه بمفاعل الضبعة؛ مشيرا إلى ان كل الدول التي قامت بإنشاء مفعلات نوويه سلمية للطاقه واكبت هذه الخطوة دخولها في عصر البحث العلمي المتميز وهذا ما وجدناه بأن هذه الدول استطاعت أن تستغل هذه الخطوة في توليد الطاقة وخدمة الصحة والاقتصاد والتجارة وتعقيم الفاكهة المصدرة ومجال تحلية المياه وغيرها من المجالات الحياتيه التي تساعد على التطور.

وأضاف محمود كارم خلال جلسة الحوار الوطني؛ أن هذه النقطة تجعلنا ان نكلف أحد الجامعات لإنشاء مفعل بحثي صغير حتى يخدم هذه المنظومة التي تحدثنا عنها؛ مشيرا إلى ان مجال الليزر اقتحم مجال العلاج والجراحات؛ بالإضافة إلى ان الصين استغلت إمكانيات الجامعات في توظيف تطور المجالات المختلفة.

السفير محمود كارم الحوار الوطني المجالات المختلفة الطاقة النووية الجامعات البحث العلمي

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