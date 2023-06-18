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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في استجابة سريعة للأهالي.. الدفع بسيارات كسح لشفط مياه جوفية بقرية بالمنيا

سيارات كسح المياه
سيارات كسح المياه الجوفية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة التواصل والتلاحم مع المواطنين وسرعة فحص كافة شكاوى الأهالي والتعامل الفوري ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك ضمن عمل منظومة الشكاوى الحكومية، ورصد شكاوى مبادرة صوتك مسموع بصفة دورية ومستمرة،  من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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من جانبه، أكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط سرعة الاستجابة إلى شكوى أهالي قرية العوايسة التابعة لمجلس قروى البيهو من وجود طفح مياه جوفية ببعض الشوارع الرئيسية والفرعية وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات لكسح المياه الجوفية المتجمعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الشكوى، وعودة انضباط الحركة المرورية، وسير المارة من المواطنين وأصحاب المركبات.
 

الاجهزة التنفيذية الخدمات المقدمة للمواطنين الشوارع الرئيسية والفرعية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مبادرة صوتك مسموع نظومة الشكاوي الحكومية رئيس مركز ومدينة

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