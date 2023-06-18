استعراض المقترح النهائى لكورنيش جديد غرب مدينة قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اجتماعاً موسعاً للإطلاع على المقترح النهائى لتنفيذ الكورنيش الجديد غرب النيل بمدينة قنا بطول ٢٠٠ متر.

جاء ذلك بحضور حسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه.



تضمن الاجتماع عرض فيديو لماكيت الكورنيش، يتضمن المرسى النيلى والممر ، والجدارية التى تحوى نقوش فرعونية مستوحاه من معبد دندرة، وبوابة خروج و دخول المرسى.

و وجه محافظ قنا ، بضرورة اختيار فنانين محترفين لتنفيذ النقوش الفرعونية على الجدارية، لضمان إنتاج لوحات للطقوس الدينية الفرعونية ذات جودة عالية، وإضفاء مظهر جمالى وحضارى للكورنيش الجديد.

و أوضح محافظ قنا ، بأن الكورنيش الجديد سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة و نقطة إلتقاء لحركة السياحة النيلية العابرة، المتجهة إلى معبد دندرة، بما يُسهم في الترويج للمحافظة سياحيا، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها.

و أشار الداودى، إلى أنه سوف يتم طرح تنفيذ الكورنيش، فور الإنتهاء من وضع التصميم والتصور النهائي له.