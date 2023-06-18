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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعراض المقترح النهائى لكورنيش جديد غرب مدينة قنا

اجتماع كورنيش النيل
اجتماع كورنيش النيل بقنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اجتماعاً موسعاً للإطلاع على المقترح النهائى لتنفيذ الكورنيش الجديد غرب النيل بمدينة قنا بطول ٢٠٠ متر.

 

جاء ذلك بحضور حسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه.
 

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تضمن الاجتماع عرض فيديو لماكيت الكورنيش، يتضمن المرسى النيلى والممر ، والجدارية التى تحوى نقوش فرعونية مستوحاه من معبد دندرة، وبوابة خروج و دخول المرسى.

 

و وجه محافظ قنا ، بضرورة اختيار فنانين محترفين لتنفيذ النقوش الفرعونية على الجدارية، لضمان إنتاج لوحات للطقوس الدينية الفرعونية ذات جودة عالية، وإضفاء مظهر جمالى وحضارى للكورنيش الجديد.

 

و أوضح محافظ قنا ، بأن الكورنيش الجديد سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة و نقطة إلتقاء لحركة السياحة النيلية العابرة، المتجهة إلى معبد دندرة، بما يُسهم في الترويج للمحافظة سياحيا، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها.

 

و أشار الداودى، إلى أنه سوف يتم طرح تنفيذ الكورنيش، فور الإنتهاء من وضع التصميم والتصور النهائي له.

اجتماع كورنيش قنا

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قنا مدينة قنا غرب النيل الكورنيش الجديد لجنة التنمية العمرانية معبد دندره النقوش الفرعونية الرحلات السياحية

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