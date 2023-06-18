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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد انتشار الفيديو .. تفاصيل قيادة طفل لسيارة على طريق الإسكندرية الصحراوى

طريق صحراوى
طريق صحراوى

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك " من مقطع فيديو يتضمن قيام "طفل" بقيادة سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى برفقة والده معرضاً حياته والآخرين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة)، "منتهية التراخيص" وبإستدعاء المذكور وسؤاله عن الواقعة أقر بتعرضه لحالة إعياء مما دعاه لترك نجل شقيقه يقود السيارة لتوصيله لمنزله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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