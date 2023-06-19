كل ما تريد معرفته حول برنامج «لوريال – يونسكو» للمرأة في مصر لعام 2023

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال- يونسكو مصر من أجل المرأة في العِلم لعام 2023 للباحثات المتميزات من الشابات المصريات على نوعية أعمال أبحاثهن، وذلك بالتعاون مع مؤسسة لوريال مصر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2023؛ بهدف مشاركة ومكافئة الشابات المصريات في مجالات العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة.

حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز ودعم دور المرأة المصرية، وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في مجال العلوم وذلك في :

مجال علوم الحياة (مثل البيولوجيا والكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية وعلم الوراثة وعلم وظائف الأعضاء وعلوم الأعصاب والتقنيات الحيوية والبيئة وعلم السلوك)،

وكذا العلوم الفيزيائية (مثل الفيزياء والكيمياء والبترول والهندسة والرياضيات والعلوم الهندسية وعلوم المعلومات والأرض وعلوم الكون)،

موضحاً أنه سيتم تقديم منحتين قيمة كلّ واحدة منها 10،000 يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية لباحثتين مصريتين تعملان في دراسات ما بعد الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر،

كما سيتم تقديم منحة واحدة قيمتها 6000 يورو أو ما ُيعادلها بالعملة المحلية لباحثة مصرية تتابع دراستها لنيل شهادة الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر.

للتقديم في هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

‏https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/62

وذلك قبل موعد غايته 30 يوليو 2023.

وللمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

‏https://en.unesco.org/node/358483

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

‏https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني: [email protected]

‏https://www.asu.edu.eg/ar/6380/news/

وكان قد أعلنت جامعة عين شمس، تفعيل نظام UMS الإلكتروني لإتاحة استعلام طلاب كليات الجامعة المختلفة عن نتائج الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وأكدت الجامعة أنه لا يلزم لحصول الطالب على النتيجة التوجه إلى مقر الكلية، حيث يتاح من خلال نظام إدارة الجامعة الإلكتروني التعرف على تقديرات المواد التي امتحن بها الطالب والموقف من اجتياز الصف الدراسي.

وأوضحت الجامعة أن هذا الإجراء يأتي سعيا منها لتنفيذ استراتيجية لتقديم خدمات متميزة بمعايير دولية معترف بها، مع الحرص على الشفافية في القيم والمعتقدات والإجراءات لخلق مناخ مناسب للإبداع والابتكار.