عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته حول برنامج «لوريال – يونسكو» للمرأة في مصر لعام 2023

اللجنة الوطنية المصرية
اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال- يونسكو مصر من أجل المرأة في العِلم لعام 2023 للباحثات المتميزات من الشابات المصريات على نوعية أعمال أبحاثهن، وذلك بالتعاون مع مؤسسة  لوريال مصر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2023؛ بهدف مشاركة ومكافئة الشابات المصريات في مجالات العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة.

حيث يهدف البرنامج  إلى تعزيز ودعم دور المرأة المصرية، وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في مجال العلوم وذلك في :
مجال علوم الحياة (مثل البيولوجيا والكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية وعلم الوراثة وعلم وظائف الأعضاء وعلوم الأعصاب والتقنيات الحيوية والبيئة وعلم السلوك)،
وكذا العلوم الفيزيائية (مثل الفيزياء والكيمياء والبترول والهندسة والرياضيات والعلوم الهندسية وعلوم المعلومات والأرض وعلوم الكون)، 
موضحاً أنه سيتم تقديم منحتين قيمة كلّ واحدة منها 10،000 يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية لباحثتين مصريتين تعملان في دراسات ما بعد الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر، 
كما سيتم تقديم منحة واحدة قيمتها 6000 يورو أو ما ُيعادلها بالعملة المحلية لباحثة مصرية تتابع دراستها لنيل شهادة الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر.

للتقديم في هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

‏https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/62

وذلك قبل موعد غايته 30 يوليو 2023.

وللمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
‏https://en.unesco.org/node/358483

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
‏https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:    [email protected]
‏https://www.asu.edu.eg/ar/6380/news/

وكان قد أعلنت جامعة عين شمس، تفعيل نظام UMS الإلكتروني لإتاحة استعلام طلاب كليات الجامعة المختلفة عن نتائج الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وأكدت الجامعة أنه لا يلزم لحصول الطالب على النتيجة التوجه إلى مقر الكلية، حيث يتاح من خلال نظام إدارة الجامعة الإلكتروني التعرف على تقديرات المواد التي امتحن بها الطالب  والموقف من اجتياز الصف الدراسي.

وأوضحت الجامعة أن هذا الإجراء يأتي سعيا منها لتنفيذ استراتيجية لتقديم خدمات متميزة بمعايير دولية معترف بها، مع الحرص على الشفافية في القيم والمعتقدات والإجراءات لخلق مناخ مناسب للإبداع والابتكار.

اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو برنامج لوريال- يونسكو مؤسسة لوريال مصر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة سؤال تلت التسعة كام بامتحان عربي الثانوية العامة |معلم يحسم الجدل

سقوط كوبري مشاة أمام جامعة مصر الدولية على طريق الإسماعيلية الصحراوي|فيديو وصور

أخبار الفن: حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ووفاة محمد السلاموني

السعودية.. إعلان عاجل من المحكمة العليا بشأن رؤية هلال ذي الحجة

ميدو يعلق على رفض كولر عودة نجم الأهلي من فيوتشر

نجم الأهلي يعود بقرار من الخطيب

بث مباشر الآن.. رؤية هلال ذي الحجة

حقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي .. تعرف على التفاصيل

موضوعات متعلقة

خبير: الجامعات المصرية بيئة مثالية لاكتشاف المواهب وتنميتها في مختلف المجالات

الأنشطة الرياضية والمسابقات الجامعية| خبراء: تخلق بيئة تنافسية في كافة المستويات .. وتنمي ثقافة الابتكار وريادة الأعمال

خبير تعليم: خطط متكاملة للأنشطة الرياضية داخل الجامعات المصرية

ننشر مواعيد امتحان المعادلة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

الأربعاء.. آخر موعد للتقدم لوظائف جامعة عين شمس

20 يونيو.. انطلاق قافلة التنمية الشاملة جامعة عين شمس بحي المحروسة

خبير يوضح لـ "صدى البلد" دور الأنشطة الصيفية في نمو شخصية الطفل

بروتوكول تعاون في الذكاء الاصطناعي بمستشفيات جامعة عين شمس

ترشيحاتنا

عاجل.. المغرب يعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن عزم إسرائيل بناء 4000 وحدة استيطانية

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19-6-2023 في القاهرة والمحافظات

أرقام لا غنى عنها في الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

هل يمكن لـ مرضى السكري تناول الفواكه؟.. خبراء يفجرون مفاجأة

العثور على لوح حجري بالكتابة المسماري عمره 2800 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتعاون مع هينة تنشيط السياحة.. ورشة عمل وندوة توعوية لأصحاب الهمم

من غير أدوية.. طرق طبيعية تعالج مرض فقر الدم

أرخص من المحلات.. طريقة عمل التشوروز في البيت

فستان بليسيه .. ياسمين الخطيب تثير الجدل بأنوثتها

فيديو

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

رسميا مصر تعلن موعد عيد الأضحى 2023 و11 دولة تخالف يوم عرفة

تطورات أزمة مهيب عبدالهادي بسبب الجلاصي.. هل تفسخ القناة تعاقدها مع الإعلامي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ