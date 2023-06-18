أخبار التعليم.. الوزير يشهد حفل اعتماد الدفعة الثانية من مدربي أنشطة التوكاتسو.. بيان عاجل من معهد علوم البحار المصريين بشأن وجود قروش بمياه الإسكندرية



نشر موقع صدى البلد اليوم الأحد عددا من الموضوعات، على مستوى الصعيد العالمي، نستعرض أهمها خلال الموجز التالي وفيه:



وزير التربية والتعليم يشهد حفل اعتماد الدفعة الثانية من مدربي أنشطة التوكاتسو



شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، احتفالية تسليم الشهادات للدفعة الثانية من الفريق المعتمد لتطبيق أنشطة التوكاتسو اليابانية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

رئيس جامعة أسيوط: حققنا الصدارة في نشر أبحاث التنمية المستدامة



انطلقت فعاليات الملتقى التعريفي الأول للتصنيف الأكاديمي الدولي وأهداف التنمية المستدامة .. ودور جامعة أسيوط في ضوء رؤية مصر 2030، والذي نظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث، بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط للتعريف بأهداف التنمية المستدامة، والوقوف على النتائج التى حققتها جامعة أسيوط في ضوء رؤية مصر 2030.

بـ 250 درجة للثانوى العام .. اعتماد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الجديد بقنا



اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، تنسيق الشهادة الاعدادية للطلاب الناجحين والمنقولون إلى الصف الأول الثانوي العام والفني، وذلك للعام الدراسي 2023/2024، بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس، ودراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية دور أول يونيه 2023 م

رئيس جامعة المنيا يفتتح البرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس للترشح لمنصب العميد



افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، البرنامج التدريبي لدورة أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح لوظيفة عميد والمقامة خلال الفترة من 18 وحتى 20 يونيو الجاري بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنيا، وذلك في إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن متطلبات الترشح للقيادات الجامعية والتأهيل لشغل الوظيفة وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة



جامعة قناة السويس تنظم محاضرة لمناقشة خطط التعليم العالي والبحث العلمي



أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات المصرية وأسواق العمل من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين مفهوم الرؤية الشاملة للتعليم بين المسار الأكاديمي والمهني من خلال البرامج الدراسية والشهادات الأكاديمية، ووضع برامج في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية من أجل التوظيف، موضحاً أن دعم الطلاب في مجال التوظيف يتم من خلال مراكز الإرشاد المهني المتوفرة على مستوى الجامعات المصرية، مشددًا على تأهيل طلاب الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال التخصصات الجديدة بالجامعات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وكذلك توفير بيئة مُناسبة لسوق العمل.



بيان عاجل من معهد علوم البحار المصريين بشأن وجود قروش بمياه الإسكندرية



أعلن الدكتور عمرو زكريا حموده رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ، أنه لا توجد اي تغيرات في البيئة المائية بالبحر المتوسط أثرت على شواطئ الاسكندرية وكانت سببا في خروج قروش لشواطئها، موضحا أن الفترة الحالية هي موسم تزواج القروش الذي يستغرق فترة تصل الى 11 شهرا ، وتقترب القروش في هذه الفترة من السواحل لهدوء التيارات البحرية وتبدا القروش الصغيرة في النمو وتبدا وجودها في منطقة قريبة من الشاطئ ثم تبدا بعد ذلك في الدخول الى المياه العميقة ، موضحا ان تقارب القروش من المنطقة الشاطئية امر طبيعي في هذا التوقيت من العام وراينا جميعا احد القروش في اسبانيا اقترب من الشاطئ.