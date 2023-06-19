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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية موسعة في الإسكندرية لتنظيم الأسرة

حقك تنظمي قافلة طبية
حقك تنظمي قافلة طبية بالاسكندرية

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية انتهاء فاعليات الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الاسرة {حقك تنظمي} بمرحلتيها الاولى و الثانية.

وأعلنت المديرية أنه تم الكشف على عدد ٢١٤٨١ سيدة، والحصول على وسائل تنظيم الاسرة لعدد  ١٢٧٠٣ سيدة، وعمل اشعة تليفزيونية لعدد ٤٣٨١ سيدة، ومتابعة الحمل لعدد ١٤٤٩ سيدة حامل، وكشف باطنة لعدد ٤٣٢١ شخص، وكشف اطفال لعدد ٤٧٣٨ طفل.

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وقد صرحت دكتورة هنادي سامي مدير ادارة تنظيم الأسرة أنه قد تم على هامش الحملة إقامة عدد  ٢٠  ندوة اعلامية للتوعية عن اهمية المباعدة بين الولادات و فوائد تنظيم الاسرة للام و الطفل و الاسرة و المجتمع  و كان عدد الحضور ٩١٠سيدة و  ١٩٤رجل و تم ايضاً عمل ٢٠  معرض لعضوات نوادى المراة و تقدمت بالشكر لجهات المجتمع المدني التي شاركت في الحملة و كان لها دور بارز في إنجاح الحملات بجميع المناطق الطبية.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة.

الاسكندرية الحملة التنشيطية الدكتور خالد عبدالغفار المبادرات الرئاسية المجتمع المدني خالد عبدالغفار وزير الصحة خدمات تنظيم الأسرة دكتور خالد عبدالغفار

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