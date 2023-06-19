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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لطلبة الجامعة .. أقوى موبايلات سامسونج وشاومي للشراء هذا العام

لطلبة الجامعة ..
لطلبة الجامعة .. أقوى موبايلات سامسونج وشاومي

تعد هواتف الفئة المتوسطة هي الأنسب لطلبة الجامعة والشباب هي تجمع هذه الهواتف أهم عنصرين لراغبي شراء الهواتف وهي المواصفات المتميزة والتي ترقى إلى هواتف الفلاجشيب من الفئة الرائدة مع السعر المناسب. 

 

وأطلقت شركة سامسونج هذا العام هاتفها المميز Galaxy A54  الذي يعد من أفضل هواتف الشباب إضافة إلى شركة شاومي التي فاجأت الجمهور بتحفة حقيقية وهو Poco F5 Pro، وهذا بالإضافة إلى هاتف Galaxy S21 FE الذي لا يزال يتمتع برونقه حتى في عام 2023.    

 

هاتف شاومي Poco F5 Pro 

 

وجاء  بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع AMOLED بجودة عرض +WQHD ودقة 3200 × 1440 بكسل، ومعدل التحديث 120 هرتز، ومستشعر للبصمة وحماية من نوع Gorilla Glass 5، وألوان الأبيض أو الأسود، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر Omnivision OV64B ، وكاميرا فائقة السرعة  بدقة 8 ميجابكسل،وكاميرا ماكرو دقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بمستشعر 16 ميجابكسل. 

 

ويحتوي على بطارية سعة 5160 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 وات، ومعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مع 3 خيارات متنوعة  للتخزين وذاكرة الوصول العشوائي هي 8 و 12  جيجابايت رام  و 128 و 256 و 512 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير  MIUI 14 . 

 

هاتف سامسونج Galaxy A54 

 

وجاء بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز، ودعم تقنية Vision Booster، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية Corning Gorilla Glass 5، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، وأمامية بدقة 32 ميجا بكسل. 

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 بمعالج من تصنيع سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع  بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5.1. 

 

هاتف سامسونج Galaxy S21 FE    


وجاء بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع  OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز ، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus ، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار، وكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل مع OIS وكاميرا فائقة الاتساع دقة 12 ميجا بيكسل ، مع كاميرا مقربة 8 ميجا بيكسل، مع تقريب بصرى 3x ، وأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل .  

 

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، أو Exynos 2100 من شركة سامسونج - حسب المنطقة الجغرافية -  مع ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من  128 جيجا بايت، وبطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات للشحن السلكي. 

 

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