تسريبات تكشف مفاجآت عن أفضل جهاز تابلت في العالم

كشفت تسريبات عددا من المفاجآت عن سلسلة أجهزة تابلت Galaxy Tab S9 القادمة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية والمقرر إطلاقها الشهر القادم ، والتي سيكون من بينها أفضل جهاز تابلت في العالم يعمل بنظام أندرويد، وهو Galaxy Tab S9 Ultra.

وبحسب موقع Tom's Guide فإن جهاز تابلت Galaxy Tab S9 Ultra سيحصل على عدد من الترقيات والتحسينات الكبيرة، ومن بينها معيار IP67 لمقاومة المياه والغبار ، مما يعني أنها تظل محمية تحت الماء بعمق متر واحد أي 3.2 قدم لمدة تصل إلى 30 دقيقة دون أي ضرر .

وسيحصل جهاز تابلت سامسونج القادم Galaxy Tab S9 Ultra على شاشة عملاقة من نوع OLED وقياس 14.6 بوصة، مع حماية لزجاج الشاشة، ومعدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، مع إطارات متينة.

وسيعمل جهاز تابلت سامسونج القادم Galaxy Tab S9 Ultra مع معالج Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أقوى معالج لهواتف الأندرويد في الوقت الحالي، مع نظام التشغيل Android 13.

وسيوفر جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجا بايت، مع بطارية ضخمة لم يتم الكشف عن سعتها تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات.