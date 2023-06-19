الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد إصابات جنين إلى 22 شخصا بينهم خمسة بحالة حرجة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الإصابات جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها إلى 22 إصابة، بينهم خمسة بحالة حرجة.

وأوضحت الوزارة أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 7 إصابات، احداها حرجة لفتاة أصيبت برصاصة في الرأس، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، فيما نُقلت 14 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها ثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلا في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتقال قوات الاحتلال 5 فلسطينيين خلال حملة اعتقالات ودهم شملت مناطق عدة بالضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن قواته اعتقلت 3 مواطنين من بلدة حوسان بقضاء بيت لحم، كما اعتقلت مواطنا من بلدة حوارة جنوبي نابلس، بالإضافة إلى فتى من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.