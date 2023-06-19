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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجهيز 135 لجنة.. سفير السودان ومدير تعليم الجيزة يتفقدان امتحانات شهادة الأساس

امتحانات دولة السودان
امتحانات دولة السودان الشقيقة

استقبل أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، السفير محمد عبدالله القائم بأعمال سفارة دولة السودان الشقيقة بجمهورية مصر العربية وذلك خلال زيارته لمدرسة أمير الشعراء الرسمية التابعة لإدارة جنوب الجيزة، وذلك لتقفد لجان امتحان ( شهادة الأساس ) لطلاب الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية وذلك بحضور دكتور مرتضى على المستشار  الثقافى  لسفارة السودان وبعض من أعضاء السفارة.

وذلك فى إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة السودان الشقيقة وتحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 واطمأن السفير ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على سير العملية الإمتحانية والتأكيد على توافر أجواء الراحة والهدوء باللجان وكذلك توفير زائرة صحية بكل مدرسة.

جدير بالذكر أنه قد تم تجهيز عدد  6 مدارس بواقع 135 لجنة بعدد 6000 طالب  بمدارس ( مدرسة أمير الشعراء الرسمية لغات – مدرسة الشهيد عاطف السادات – مدرسة الجيزة الفنية المتقدمة  –  مدرسة الميدان الثانوية الصناعية – مدرسة  محمد كريم الابتدائية – مدرسة الشرفاء الابتدائية ).

وتقدم السفير بكل الشكر والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على حسن الاستقبال وحسن التنظيم واحتواء أبناء  دولة  السودان الشقيق وتذليل كل العقبات والمعوقات أمامهم كى يؤدوا امتحانهم فى جو من الراحة والهدوء.

وسوف تتابع  مديرية التربية والتعليم بالجيزة  امتحانات شهادة الأساس السودانية على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات بالمديرية لحل أى مشكلات أو صعوبات تواجه القائمين على العملية الامتحانية لأبناء السودان الشقيق .

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أحمد راشد محافظ الجيزة التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية الصناعية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السودان الشقيقة السيسى رئيس الجمهورية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جمهورية مصر العربية سير العملية الامتحانية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة

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