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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمناسبة عيد ميلاده.. مفيدة شيحة عن حسن شحاتة: أيقونة هتفضل طيلة العمر

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده، قائلة :"كل سنة وانت طيب يا كابتن، وربنا يديك الصحة والعافية".

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ووجهت مفيدة شيحة، أثناء تقديمها برنامج “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الاثنين، حديثها للكابتن حسن شحاتة، قائلة “أنت أيقونة في عالم كرة القدم في مصر والعالم، وأخلاقك جعلتك أيقونة حقيقة، وكنت من أفضل اللاعبين والمدربين، حينما كنت تدرب منتخب مصر، وكنت عامل عظمة وروح قوية مصرية وعزيمة”.

وتابعت مفيدة شيحة، أن الكابتن حسن شحاتة أيقونة هتفضل طيلة العمر، وهذا الرجل يتمتع بالأخلاق والعدل والكلمة الطبية والذكاء الاجتماعي.
 

مفيدة شيحة حسن شحاته الكابتن حسن شحاتة برنامج الستات كرة القدم منتخب مصر

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