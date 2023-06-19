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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مراجعة كاميرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لكشف الغشاشين ومحاسبتهم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، اليوم اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لتقييم الوضع خلال الامتحانات السابقة والمشاكل التي واجهت رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات واستعراض الاستعدادات للامتحانات المقبلة.

وفى مستهل الاجتماع رحب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023  بالحضور، مثمنًا جهودهم خلال الامتحانات السابقة والالتزام بكافة الضوابط والآليات مما أثمر عن عدم وجود أي مخالفات أو معوقات أثناء أداء الامتحانات، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرارية على هذا النهج فى الامتحانات القادمة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023  أن الامتحانات تسير بشكل منضبط هذا العام نظرًا للالتزام بكافة الاجراءات المتبعة بشكل دقيق والتي تتضمن التفتيش الدقيق وإعادة تدوير العمال بالمدارس، ووجود الباركود على ورقة الأسئلة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023   إلى أنه من خلال زيارته لمتابعة الامتحانات فى محافظة كفر الشيخ، وجد بعض الملاحظات التي يجب توضيحها من أجل الحفاظ على مصلحة الطالب 

وفي هذا الصدد، وجه الوزير رؤساء اللجان، بالتأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد بها، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط ، وذلك من أجل توفير وقت وجهد الطالب، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بعدم ترك أى كراسات أسئلة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق وتسليمها لرئيس اللجنة.

وفي هذا الإطار، طمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023  الطلاب على نظام التصحيح الالكتروني لورقة إجابة البابل شيت، مشيرا إلى أنه في حال وضع الطالب علامة خطأ (×) على الإجابة الخاطئة وتظليل الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا، يصدر  سيستم التصحيح الالكتروني انذارا للمراقب على سيستم التصحيح لمراجعة الاجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023  إلى أن أهم آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، هى مراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات (أ،ب،ج،د) مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج تمامًا، والالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خاصة بالنسبة للمواد التي لها تراجم.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023  أيضا على أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالى)، موجهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.

وزير التعليم : الوزارة تكافح الغش لتحقيق العدالة 

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 : "إننا حريصون على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب وأن الوزارة تكافح الغش لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب"، موجهًا بضرورة مواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأى نوع من الغش وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023  أيضا على ضرورة مراجعة الصيانة الشاملة في اللجان، من أجل توفير سبل الراحة للطلاب.

عدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة 

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023  على مراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة ، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.

وقد وجه الوزير أيضا بضرورة مراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان لضبط محاولات الغش ، مشددًا على مسئولية رؤساء اللجان عن تشغيل الكاميرات منذ بداية الامتحانات وحتي نهايتها.

كما شدد الدكتور رضا حجازي على ضرورة تأكد الملاحظين في اللجان من كتابة كل طالب بياناته كاملة قبل مغادرته اللجنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام الامتحانات، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية، ووائل شعراوى مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.

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